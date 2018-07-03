Защита просит перенести суд по делу Титиева в другой регион

Защита главы чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков, подала в Верховный суд России ходатайство о переносе рассмотрения дела в другой регион страны.

В Telegram-канале правозащитной организации подчеркивается, что пока не поступит ответ на ходатайство, Шалинский городской суд не сможет рассматривать дело. Именно поэтому намеченное на вторник заседание перенесли на 9 июля, сообщили в "Мемориале".

В конце июня Верховный суд Чечни отклонил жалобы на арест Титиева и отказ возбудить уголовное дело в отношении полицейских, которые его задерживали.

Оюба Титиева судят в Чечне по обвинению в хранении марихуаны, он содержится под стражей. Правозащитник заявил, что пакет с запрещенным веществом под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский. Титиев и правозащитные организации считают дело сфабрикованным и требуют освободить главу чеченского "Мемориала".

Защита заявляла о необходимости перевести расследование дела на федеральный уровень и не допустить, чтобы Титиева судили в Чечне, власти которой неоднократно выступали с резкой критикой правозащитных организаций.