Компания Тимченко реконструирует участок дороги за 6,66 млрд рублей

Компания "Стройтрансгаз", принадлежащая бизнесмену Геннадию Тимченко, получила контракт стоимостью 6,66 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в подмосковном Жуковском. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. При этом компания Тимченко оказалась единственным претендентом в конкурсе на госконтракт.

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"Стройтрансгаз" должен будет до 2020 года реконструировать участок дороги длиной в 2,7 км в районе улицы Туполева, построить двухуровневую развязку, пять надземных пешеходных переходов и проложить подземный тоннель. В апреле 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что реконструкция участка дороги необходима для ликвидации "бутылочного горла", из-за которого образуются автомобильные пробки.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Геннадий Тимченко является близким другом Владимира Путина. В 2014 году это подтвердил и сам президент.