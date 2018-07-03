Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Компания Тимченко реконструирует участок дороги за 6,66 млрд рублей

Геннадий Тимченко

Компания "Стройтрансгаз", принадлежащая бизнесмену Геннадию Тимченко, получила контракт стоимостью 6,66 миллиарда рублей на реконструкцию участка дороги в подмосковном Жуковском. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. При этом компания Тимченко оказалась единственным претендентом в конкурсе на госконтракт.

"Стройтрансгаз" должен будет до 2020 года реконструировать участок дороги длиной в 2,7 км в районе улицы Туполева, построить двухуровневую развязку, пять надземных пешеходных переходов и проложить подземный тоннель. В апреле 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что реконструкция участка дороги необходима для ликвидации "бутылочного горла", из-за которого образуются автомобильные пробки.

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Геннадий Тимченко является близким другом Владимира Путина. В 2014 году это подтвердил и сам президент.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG