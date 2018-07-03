Туроператор DSBW Tours объявил о невозможности вести бизнес

Одна из старейших туристических компаний на российском рынке, начавшая работу в 1991 году, DSBW Tours, объявила о прекращении операций. Собственник компании Карен Гончаров заявил, что туроператор более не может выполнять свои обязательства перед клиентами и банком.

Гончаров написал, что все обязательства компании застрахованы в страховых компаниях "Инвест-Страх" и "Орбита" на общую сумму 100 млн рублей. По его расчетам, этих денег полностью хватит для компенсации стоимости неоказанных услуг. По данным Российского союза туриндустрии, пострадавших будет около 1 тысячи 200.

В минувшее воскресенье решение о приостановке чартерных программ принял петербургский туроператор "Аврора БГ". С отменой туров, по данным издания, столкнулись около 1,5 тыс. клиентов компании, а еще около 400 человек находятся за границей и должны быть вывезены в ближайшие две недели.

В июне ушел с рынка туроператор "Матрешка тур", ранее выступавший головной структурой "Авроры БГ". Хотя формально компания пока не объявила о приостановке деятельности, по данным АТОР половина ее сотрудников уже уволена. Череде неприятностей на российском туристическом рынке посвящает публикацию новостной сайт Newsru.com.

На прошлой неделе руководство компании "Натали Турс" объявило о прекращении всех чартерных программ, которые, по оценке ее президента Владимира Воробьева, составляют не более 30% всей перевозки.