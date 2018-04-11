"Туристы просто замерли". О росте цен на товары и услуги в России после падения рубля

Падение рубля по отношению к иностранным валютам в среду продолжается. На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года. Курс рубля по отношению к иностранным валютам продолжает снижаться третий день подряд на фоне новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, введенных 6 апреля. По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели только за один день 9 апреля лишились 16 миллиардов долларов. Так, акции компании "РусАл", доли в которой принадлежат попавшим под санкции Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на треть.

Российское правительство уже пообещало помочь олигархам, пострадавшим от санкций. Помощь будет оказываться из российского бюджета. Министр финансов Антон Силуанов предложил россиянам позаботиться о своих пенсиях самостоятельно. А премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что ситуация с экономикой в России "абсолютно стабильная".

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На фоне подобных действий и заявлений властей обычные россияне, с трепетом наблюдающие за падением рубля, начинают активно скупать иностранную валюту. СМИ сообщают, что спрос на доллары и евро вырос еще в выходные, а ко вторнику принял "панический" характер. Это подтверждает и видеооператор Радио Свобода, пришедший к обменному пункту в Москве.

​Кроме того, люди по традиции ожидают увеличения цен на импортные товары и услуги, а также на продукты, лекарства и бытовую технику.

Управляющий партнер компании Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко прогнозирует рост цен на продукты питания. Несмотря на то, что после введения продовольственного эмбарго на импортные товары в 2014 году большинство продуктов в магазинах продаются как "отечественные", в их производстве используются импортные сырье и удобрения:

Цены повысятся на товары, где есть импортная составляющая – таких у нас от 40 до 60 процентов

– Напрямую это отразится не сразу, а месяца через полтора, с учетом того, что сейчас история с падением рубля – это такая спекулятивная игра нашего правительства и ЦБ, чтобы пополнить бюджет резаной бумагой под названием "рубль", – полагает Потапенко. – Что касается продуктовых товаров, они изменяют свою стоимость достаточно плавно, поэтому резкого роста цен на них не будет. Цены повысятся на все товары, в которых есть импортная составляющая – где-то это семена, где-то машины, где-то удобрения, где-то упаковка, это будет отыграно везде. Таких товаров у нас от 40 до 60 процентов. Другое дело, каков будет "отыгрыш". Я думаю, что он не превысит 5–7 процентов, – считает Дмитрий Потапенко.​

​По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, падение курса рубля по отношению к доллару и евро уже серьезно отразилось на туристической отрасли и туристах:

Выездной и внутренний туризм отреагировали следующим образом: туристы просто замерли

– Стоимость туров на последующие даты перерассчитана с учетом того, что сейчас происходит с курсом. Перерасчет коснулся в основном выездного рынка, но это отразилось на всех видах туризма – и на внутреннем, и на выездном, – рассказывает Майя Ломидзе. – Теоретически от этой ситуации может выиграть въездной туризм, потому что когда происходит девальвация рубля, цены в пересчете снижаются, но здесь мы не можем увидеть мгновенного эффекта, мгновенной реакции рынка, в отличие от внутреннего и выездного рынка. Выездной и внутренний туризм отреагировали следующим образом: туристы просто замерли, и бронировок на последующие даты сейчас практически нет или их очень мало. С другой стороны, активизировались те туристы, у которых уже частично оплачены туры на лето, и у них перерассчитывается доплата. Кто-то оплатил 10, 30, 50 процентов, и оставшуюся часть надо гасить, и это уже совершенно другая сумма, не та, на которую рассчитывали туристы. И мы видим большие очереди: люди практически осаждают турагентства, опасаясь, что дальше курс опять изменится не в лучшую сторону. А с другой стороны, мы видим очевидное снижение бронировок как в выездном туризме, так и во внутреннем.

По словам Майи Ломидзе, сейчас начинают расти цены на авиабилеты на выездных направлениях. Но это связано не только с ростом евро, но и с приближением майских праздников и открытием сезона. Как будет развиваться ситуация на туристическом рынке – ясного представления у его участников нет:

– Это напрямую зависит от развития событий с курсом рубля. Есть два обсуждаемых сценария, прямо противоположных. Сценарий номер один – через какое-то время начнется вливание средств со стороны Центробанка, и это позволит стабилизировать курс. Тогда прогноз для отрасли достаточно благоприятный, мы увидим активизацию продаж. Хотя, если курс будет зафиксирован в его нынешнем состоянии, понятно, что продажи будут не такие, как ожидалось, например, две недели назад. Другой сценарий, прямо противоположный – вливаний не будет, курс будет идти в свободном полете, и рубль может девальвироваться дальше, и тогда это будет иметь более серьезные последствия. Мы будем наблюдать снижение спроса не только в выездном, но и во внутреннем туризме, – полагает исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.​

Цены на лекарства в России также резко не повысятся. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом Радио Свобода сообщил финансовый директор по фармацевтическим проектам RNC Pharma Николай Беспалов. Он полагает, что поводов для паники нет и дефицит импортных лекарств России не грозит. Но с учетом колебания курсов валюты в ближайшие полгода цены на них могут повыситься на 5–7 процентов:

Мы уже не раз сталкивались с подобным явлением

– Во-первых, есть ощущение, что текущее падение рубля по отношению к доллару и евро будет носить некий кратковременный характер. Все может быть, но все-таки есть предпосылки к тому, что падение будет, но не продолжится, а зафиксируется на каком-то относительно небольшом значении, – считает эксперт. – Во-вторых, большая часть иностранных лекарственных препаратов, которые попадают в нашу страну, оплачивается контрагентами в рублях. Соответственно, договоры на поставки этих лекарственных препаратов также фиксируются в рублях, в российской валюте. Пересмотреть эти договора иностранным контрагентам будет проблематично, и никто в этом не заинтересован, в том числе они сами. Так что на протяжении какого-то периода времени поставки будут вестись в рамках тех условий, которые уже согласованы. Тем не менее, в долгосрочной перспективе пересмотр условий поставок будет, и можно ожидать определенной коррекции цен на лекарственные препараты. Ну, в общем-то, мы не раз уже сталкивались с подобным явлением, в нашей стране действует система регулирования цен на лекарственные препараты, по крайней мере, в отношении жизненно важных лекарственных препаратов никаких катастрофических последствий быть не должно. Пока можно говорить об изменениях в пределах 5–7 процентов в перспективе от полугода и далее, – уверен Николай Беспалов.

​Представители крупнейших компаний по торговле бытовой техникой предполагают, что их продукция может подорожать на 5–10 процентов. Руководитель департамента по связям с общественностью "М.Видео" Валерия Андреева сообщила, что европейские производители уже объявили о планах по увеличению закупочных цен на 5–10 процентов. Руководитель отдела по связям с общественностью компании "Эльдорадо" Юлия Завьялова также рассказала, что иностранные поставщики, которые следят за колебанием курса валют, уже начали предупреждать о возможном пересмотре цен на 5–10 процентов. Тем не менее, пока в крупнейших торговых сетях обещают сдерживать рост цен на бытовую технику.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОР) Владимир Ионкин полагает, что огромного наплыва покупателей, скупающих бытовую технику, в магазинах в эти дни не предвидится:

У меня такое ощущение, что все, кому нужна бытовая техника, уже давно ею обзавелись

– У меня такое ощущение, что все, кому нужна бытовая техника, уже давно ею обзавелись. Это в 90-х годах скупали все. Сейчас, по-моему, и рынок, и семейные хозяйства достаточно насыщены техникой, и просто так вкладывать деньги в кофемашины вряд ли кто-то будет, – полагает эксперт. – Немаловажно, сколько продлится процесс падения рубля. Мы помним, что в свое время курс евро доходил до 100, а потом откатывал назад. Контракты в области торговли бытовой техникой носят обычно долгосрочный характер, и если курс зафиксируется на этом уровне или выше, то это произойдет не сразу, а через какое-то время, когда начнут заключаться новые контракты. Конечно, нынешняя ситуация не слишком благоприятна для торговли техникой. Любое нарушение стабильности вносит какие-то свои особенности. Если это продлится долго, то цены на бытовую технику повысятся, при том что платежеспособность населения останется на том же невысоком уровне. Если вся эта история продлится достаточно долго, наверное, "здоровье" магазинов бытовой техники будет не очень хорошее. Они будут искать какие-то новые маркетинговые ходы, новые условия кредитования и так далее, для того чтобы оставаться на плаву, – полагает Владимир Ионкин.