Глава Верховного суда Польши вышла на работу вопреки новому закону

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в среду вышла на работу - несмотря на вступивший в сиду в ночь на среду закон о реформе судебной системы, по которому она должна выйти в отставку.

Свои действия Герсдорф объяснила тем, что считает закон противоречащим конституции.

Закон, поддержанный правящей партией "Право и справедливость", предусматривает, что около трети судей Верховного суда после его вступления в силу должны покинуть свои посты - если не попросят президента Анджея Дуду продлить их полномочия. Глава Верховного суда отказалась это сделать.

Польская оппозиция обвиняет правящую партию в стремлении поставить под контроль судебную систему. Накануне в Варшаве прошла массовая акция протеста. Новый закон осудил также Европейский союз.