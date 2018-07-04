На болельщика, снявшего вывеску со здания СК, завели уголовное дело

Полиция разыскивает неизвестного, снявшего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 2 июля во время празднования болельщиками сборной России победы в четвертьфинале чемпионата мира над сборной Испании. О нем стало известно после того, как пользователи социальных сетей распространили фотографию молодого мужчины, позирующего с вывеской Главного следственного управления по Московской области, украденной со здания управления на улице Рождественка, 27.

Источник в полиции сообщил, что вывеску так и не нашли, ущерб от ее потери оценен в 13 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, по которому болельщику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что полиция завела административное дело по статье "нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" на болельщика сборной Англии, который во вторник, перед матчем между англичанами и колумбийцами, проходившем в Москве на стадионе "Спартак", написал на памятнике известному советскому футболисту Федору Черенкову надпись "England". Позже болельщик принес извинения.