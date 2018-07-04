Госдума не поддержала запрет алкоголя для лиц младше 21 года

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, запрещающий продавать алкоголь лицам моложе 21 года. Кроме ограничения на продажу, документ предусматривал и запрет на употребление спиртных напитков людьми данной возрастной группы.

Автор законопроекта, член Совета федерации Антон Беляков, в пояснительной записке к нему указывал, что "18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя".

Против инициативы выступали правительство России и комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательства. Они посчитали, что законопроект противоречит нормам Гражданского кодекса и Конституции.