Продавит ли Кремль повышение пенсионного возраста?

По всей России с 30 июня проходят профсоюзные акции протеста против повышения пенсионного возраста. Пока они немногочисленные от 500 до 3000 человек. В то же время акции запрещены в зоне особого футбольного режима - в столицах и крупных городах. Против планов правительства выступили как либеральные противники Путина: например, Алексей Навальный и Михаил Касьянов, "Яблоко", а с другой стороны - левые: Компартия и "Справедливая Россия". По всей России в Законодательных собраниях регионов власти блокируют попытки оппозиционных депутатов принять обращения против пенсионной "реформы". Это удалось сделать только в городской думе Краснокамска. Депутатам "Единой России" приказано голосовать за повышение пенсионного возраста под страхом репрессий. В средствах массовой пропаганды России дискуссии фактически нет: звучат лишь штампованные заявления сторонников повышения пенсионного возраста, причем уже обнародованы "методички", разосланные в прессу из администрации президента.

С 1 июля повышены тарифы на ЖКХ. 4 июля Госдума голосами "Единой России" поддержало повышение НДС на 10% . Поводов для недовольства власть. все больше, ее рейтинги стали падать.

Как развернутся события дальше? На 18 июля назначена акция протеста в Москве. Продавит ли Кремль повышение налогов и пенсионного возраста? Дискутируют противник "реформы", депутат Госдумы, фракция "Справедливая Россия", вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин и сторонник повышения пенсионного возраста Дмитрий Некрасов ( член политсовета Партии перемен), бывший сотрудник администрации президента.

Ведет передачу Михаил Соколов. Прямой эфир 5 июля в 19:05