МВД предлагает давать гражданство осужденным, которым некуда ехать

Главное управление МВД России по вопросам миграции разработало два законопроекта по упрощению получения гражданства России, заявила в среду начальник управления Ольга Кириллова на своей пресс-конференции.

Под действие одного из документов попадают, в частности, лица без гражданства, которые были осуждены в России и которым после освобождения некуда уехать.

"Законопроект направлен на урегулирование правового статуса достаточно большой группы людей, которые долгое время находятся вне правого поля, - пояснила Кириллова. - Я говорю о тех, кто приехал после июля 2002 года, нарушил установленный срок нахождения в стране и уже долгие годы расплачивается за совершение административного правонарушения. Эти люди смогут обратиться в наши подразделения и получить документ, удостоверяющий личность. А это послужит основанием для получения гражданства".

Другой законопроект направлен на упрощение процедуры получения гражданства для участников госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

Оба документа уже внесены в правительство.