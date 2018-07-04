Россия сделала новый запрос Греции о выдаче Александра Винника

Российские власти направили Греции новый запрос о выдаче Александра Винника, которому также предъявляют обвинения США и Франция. 38-летний Винник, бывший оператор платформы биткойнов, был проинформирован о новом запросе со стороны России представителями судебных властей в Салониках в среду и не оспаривает его.

Сначала Россия требовала выдачи Винника по обвинению в мошенничестве. В новом запросе ему предъявлено обвинение в мошенничестве, где фигурирует сумма до 750 миллионов рублей (12 миллионов долларов США).

Верховный суд Греции уже одобрил экстрадицию Винника в Соединенные Штаты за якобы отмывание миллиардов долларов с использованием виртуальной валюты. Винник оспорил это решение.

Другой суд вынес решение о его экстрадиции в Россию по первому требованию. Франция также обвиняет его в киберпреступности и отмывании денег. Решение в отношении удовлетворения запросов будет принимать министр юстиции Греции.