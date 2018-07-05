Кредиторы "простили" долг матери погибшего в Сирии

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства города Братск Иркутской области принял решение аннулировать долг Владимира Тарасюка, погибшего при исполнении служебных обязанностей в Сирии. До этого долг списывался с пенсии, которую получала его мать.

Житель Братска Владимир Тарасюк погиб в Сирии 16 сентября 2017 года. До своей поездки на войну контрактник взял в муниципальном фонде поддержки малого и среднего предпринимательства деньги на развитие своего бизнеса, который оказался нерентабельным. Судебное решение о взыскании средств было вынесено еще до его гибели и направлено в адрес его матери, которая выступала в качестве созаемщика.

После смерти сына с пенсии Елены Тарасюк судебные приставы стали ежемесячно списывать средства. Также они списали 559 тысяч рублей, которая мать получила в качестве компенсации, правда позже эти деньги были возвращены.

"Мы приняли решение списать всю сумму долга решением фонда. Таким образом мы избавим от этого обременения родителей нашего воина, - заявил мэр Братска Сергей Серебренников. - В ближайшее время со счета женщины перестанут списывать платежи по кредиту".