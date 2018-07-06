В детском саду Белогорска нашли опасные дозы радиации

Детский сад "Снежинка" в кемеровском поселке Белогорск закрыли из-за превышения показателей радона. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии". Решение вынес местный Роспотребнадзор, специалисты которого выявили опасные для здоровья дозы радиоактивного вещества в младшей и средней группах, а также в спортивном и музыкальном залах.

Самые большие показатели зафиксировали в спальне, гладильной комнате, прачечной и медкабинете. "Причины заражения нам пока не озвучивают, но мы предполагаем, что это из-за старых перекрытий в подвале, – сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалии" воспитатель Анна Бойко. – Они уже давно не герметичны. Завхоз рассказал, что подвал не забетонирован, плюс там нет никакой вентиляции. Получается, наших детей травили долгие годы".

Сейчас, по словам воспитателей, в здании детсада не работает вентиляция, старая проводка не выдерживает нагрузки, само строение сильно изношено – капительного ремонта в учреждении не было 50 лет.

Получить комментарий в администрации поселка корреспонденту "Сибирь.Реалии" не удалось – по телефону пресс-службы никто не отвечает. Сотрудники белогорского детсада заявили, что это "обычная история". "Заведующая уже давно писала письма чиновникам, просила денег на ремонт, – говорит Анна Бойко. – Однако, воз и ныне там".

Заседание Тисульского суда по поводу закрытия детсада состоится сегодня. В поселке с населением в 3 тысячи человек "Снежинка" –единственное детское дошкольное образовательное учреждение.

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