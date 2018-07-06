В Магнитогорске отменен штраф за жалобу на насилие в полиции

Суд в Челябинской области освободил от наказания жительницу Магнитогорска Салиму Мухамедьянову, которая пожаловалась на избиение и изнасилование в полиции. Приговор предыдущей инстанции оставлен в силе, но штраф в размере 20 тысяч рублей, назначенный осужденной, отменен за истечением срока давности, сообщает фонд "Общественный вердикт".

В апреле Мухамедьянову признали виновной в ложном доносе. Сторона обвинения требовала оштрафовать ее на 150 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор.

В январе 2016 года Салиму Мухамедьянову и ее мужа Игоря Губанова доставили в отдел полиции. Там, как утверждает Мухамедьянова, ее избили и изнасиловали полицейские. Было возбуждено уголовное дело, однако вскоре следователи закрыли его, обвинив заявительницу в ложном доносе.​

В знак протеста Игорь Губанов отрезал себе мизинец и безымянный палец.