Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Таиланде погиб участник операции по спасению детей из пещеры

Спасательная операция

В Таиланде погиб участник спасательной операции по вызволению тринадцати человек из затопленной пещеры. По данным агентства Reuters, водолаз Самарн Пунан потерял сознание, когда расставлял под водой баллоны с кислородом для спасателей.

Командир военных, участвующих в операции, заявил, что на спасение подростковой футбольной команды и их тренера, оказавшихся в ловушке, остается все меньше времени.

Футболисты пропали в провинции Чианграй 23 июня. На этой неделе спасатели обнаружили их живыми в затопленной пещере. Специалисты опасаются, что благоприятные условия для вывода группы на поверхность могут появиться через три-четыре месяца, когда уровень воды под землей снизится.

Спасатели посменно дежурят с детьми пока идет подготовка к их эвакуации.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG