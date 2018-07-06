В Таиланде погиб участник операции по спасению детей из пещеры

В Таиланде погиб участник спасательной операции по вызволению тринадцати человек из затопленной пещеры. По данным агентства Reuters, водолаз Самарн Пунан потерял сознание, когда расставлял под водой баллоны с кислородом для спасателей.

Командир военных, участвующих в операции, заявил, что на спасение подростковой футбольной команды и их тренера, оказавшихся в ловушке, остается все меньше времени.

Футболисты пропали в провинции Чианграй 23 июня. На этой неделе спасатели обнаружили их живыми в затопленной пещере. Специалисты опасаются, что благоприятные условия для вывода группы на поверхность могут появиться через три-четыре месяца, когда уровень воды под землей снизится.

Спасатели посменно дежурят с детьми пока идет подготовка к их эвакуации.