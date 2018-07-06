Казарма на задворках: Петербургский университет готовят к переезду

В Петербурге – новый всплеск разговоров о переезде Петербургского государственного университета в единый кампус – в связи с прошедшим заседанием Попечительского совета университета во главе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, призвавшим преодолеть "географическую разобщенность" СПбГУ и выбрать для него единый центр.

О грядущем переезде университета в новый кампус заговорили несколько лет назад, еще в 2014-м ректор СПбГУ Николай Кропачев в одном из своих интервью говорил о возможном переводе университета в новый кампус на намывных территориях Васильевского острова. Однако летом 2016 года в городских средствах массовой информации появились сообщения о других вариантах для перемещения СПбГУ, одним из таких вариантов были планы создания кампуса под Гатчиной. Тогда же писали, что на переезд понадобится 10 лет и около 60 миллиардов рублей, часть из которых предполагалось раздобыть путем продажи принадлежащих университету зданий – за исключением здания Двенадцати коллегий.

Планы переезда университета многих обеспокоили, депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев заявил о своих опасениях, что если университет продаст находящиеся в его управлении памятники, например, Новобиржевой Гостиный двор, дворец Петра II, Кадетский корпус, усадьбу "Михайловская дача", Смольный монастырь, усадьбу графов Бобринских на Галерной улице, то эти памятники истории и культуры могут сильно пострадать или даже быть утрачены. Ковалев и его коллеги по фракции "Справедливая Россия" даже обратились в Росимущество и попросили дать оценку рыночной стоимости этих памятников и тех реставрационных работ, в которых они нуждаются, а также оценить, насколько эти здания-памятники могут быть востребованы при продаже.

На запрос Радио Свобода о возможной продаже этих зданий университетом, из его пресс-службы в ноябре 2017 года был получен следующий ответ: "Благодарим Вас за интерес к деятельности Санкт-Петербургского государственного университета. В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что указанная Вами информация о намерениях руководства университета продавать недвижимость, находящуюся в оперативном управлении университета, не соответствует действительности. Распорядителем имущества университета являются Федеральное агентство по управлению государственным имуществом или Администрация Санкт-Петербурга. Правомочия университета ограничены организацией использования этого имущества".

На заседании Попечительского совета университета, прошедшем в конце июня, снова раздались призывы к переезду. Дмитрий Медведев сказал, что СПбГУ, у которого никогда не было единого центра, сейчас располагается в 200 зданиях, часть из которых – памятники, часть – вообще непригодны для учебного процесса, и что университет страдает от такой разобщенности своих подразделений. Глава правительства дал поручение разработать концепцию создания единого университетского кампуса.

Эта идея – уже не новая – не вызывает энтузиазма у доктора филологических наук, профессора, депутата Законодательного собрания Петербурга пятого созыва Александра Кобринского.

Фантастические деньги будут потрачены и частично опять распилены при строительстве этого кампуса

– Если университет создается на новом месте, то кампус – штука очень хорошая, полезная и важная как для организации науки, так и для студенческого братства. Именно так создавались большие университеты в Европе. Но в Петербурге – совсем другая ситуация. Петербургский университет очень сильно связан с Васильевским островом, со зданием Двенадцати коллегий и другими, которые к нему примыкают, и отрыв от них приведет к очень серьезным культурным потерям. А потом, у нас есть печальный опыт создания факультетов в Петродворце – там вместо кампуса получилось огромное количество проблем: туда трудно добраться, там неудобно жить студентам. Фактически опыт оказался провальным. Ведь в России нет такой традиции, как на Западе, когда люди легко поселяются там, где им лучше работать. Они не так привязаны к собственным квартирам, к собственным городам или поселкам: поступил в университет, приехал, поселился, потом так же легко снялся с места, и везде тебе обеспечен одинаковый уровень комфорта, уровень возможностей. В России – не так, в России всякие переезды на новое место связаны с серьезными потерями. О чем говорить, если даже некоторые сотрудники Конституционного суда отказались переезжать из Москвы в Петербург? И это в Петербург, не в какой-нибудь пригород! Вот и здесь – людям придется ездить куда-то, фантастические деньги будут потрачены и частично опять распилены при строительстве этого кампуса. Особенно для гуманитарных факультетов – филологического, исторического, восточного переезд с Васильевского острова – это просто гибель. Это я хочу сказать громко, чтобы все это знали. Потому что это вековые традиции, глубокая укорененность в этих местах, тончайшие духовные и исторические связи, которые будут разорваны. Но, к сожалению, чиновники, управляющие наукой, этого не понимают, не говоря уже о

правительстве.

– Есть ли какая-то возможность противостоять этой идее, за которой, вероятно, стоят чьи-то интересы?

– Да, но для этого нужно, чтобы преподаватели и студенты соответствующих факультетов выразили свой протест. Но беда в том, что российское студенчество, не говоря уже о преподавателях, абсолютно разобщено, атомизировано и не способно ни на какие существенные действия. Мы знаем, что даже когда возникали проблемы с Европейским университетом, никакой общей поддержки студенчества и преподавательского сообщества не было, хотя это был мощнейший удар по всему петербургскому высшему образованию. Того, что есть во всем мире – студенческой и профессорской солидарности, – в России нет. Поэтому на перспективы сопротивления я смотрю скептически.

–​ Так что, в таком случае университет ничего не стоит разгромить – я имею в виду территориально?

– Я бы употребил другой термин – раскассировать. Формально учебный процесс сохранится, будут читаться лекции, будут студенты, которые начнут жаловаться на неудобства, на то, что все плохо, что опять принимаются дурацкие решения. Потом, лет через 70–80, примут решение о новом расположении университета – и так будет до бесконечности. Прежде всего, это выгодно тем, кто получит миллиардные подряды на строительство нового кампуса, тут все понятно.

–​ А с предполагаемой продажей зданий тоже понятно?

Каждое третье здание – это памятник архитектуры, который вообще-то невыгодно иметь в собственности

– Там же чуть ли каждое третье здание – это памятник архитектуры, который вообще-то невыгодно иметь в собственности: слишком велики расходы на содержание. Но вообще, да – можно и Двенадцать коллегий продать, сделать там торговый центр. Ведь у них – только чисто экономические подходы и забота о том, как выполнить распоряжение начальства. Распорядится Медведев строить новый кампус – они будут это делать, стараться, чтобы это не было так уж фатально для бюджета: денег-то нет даже на выполнение путинских указов, пытаются наскребать, повышают пенсионный возраст. Понимаете, это российский абсурд, российский менталитет. Ведь когда у нас плохо с деньгами, сократили зарплату – мы ведь не берем ссуду на автомобиль? Нам тут объявляют, что нет денег, повышают пенсионный возраст, во время кризиса повышают налог – НДС, и одновременно куда триллионы идут – давайте построим скоростную магистраль из Грозного в Краснодар, давайте сделаем переезд университета или построим мост стоимостью в годовой бюджет Петербурга, такие вот мегапроекты. Итог можно подвести выражением из фильма "Кин-дза-дза": "Правительство на другой планете живет, дорогой!" И оно от нас не зависит.

К сожалению, сотрудники Петербургского университета не хотят, точнее, не могут публично выражать свое отношение к планам университетского руководства по переезду в новый кампус. При обращении к ним они обычно просят не упоминать их имен и говорят о том, в их договоре с университетом есть пункт о том, что они не имеют права публично высказывать свое мнение об университетских делах без согласования с руководством. Пресс-служба университета на сей раз вообще отказалась от ответа, пояснив, что комментировать этот вопрос никто не уполномочен.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник тоже пессимистически смотрит на планы переезда Петербургского университета в новый кампус.

Ректор Кропачев уничтожает сам дух университета, превращая его в казарму

– Ничего не изменилось с того раза, когда этот вопрос обсуждался – а было это не так давно. Никто не против, чтобы университетские мощности располагались в едином кампусе, но в Петербурге так исторически сложилось, что сделать это в черте города просто невозможно. Для кампуса нужны огромные площади. Сейчас университет занимает исторические здания, они должны пойти под реализацию – в общем, с моей точки зрения, это грандиозная многомиллиардная афера, одна из многих, которая закончится отмыванием нескольких миллиардов. Я не понимаю, почему мы все, петербуржцы, универсанты, должны быть в этом заинтересованы. Когда я участвовал в 2016 году в выборах в Госдуму по Центральному району Петербурга, этот вопрос тоже был на повестке дня, и я об этом говорил очень коротко: университет оставить, ректора уволить. Я считаю, что сегодня ректор Кропачев является главной проблемой университета. С моей точки зрения, он уничтожает сам дух университета, превращая его в казарму. Вот это, мне кажется, гораздо более серьезная проблема, чем объединение всех в едином кампусе. Да, можно пофантазировать, попытаться собрать весь университет на Васильевском острове, но по проекту, который запрашивает его руководство, – это где-то 1/5 или 1/6 Васильевского острова – где найти такие площади! Тут важен дух места, где находится университет – и он должен на этом месте остаться. В века информационных технологий единый кампус – вещь важная, но не решающая.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский смотрит на идею переезда Петербургского университета резко отрицательно.

Все попытки увести университет из центра абсолютно губительны

– Я к этому отношусь как к еще одному доказательству некомпетентности премьер-министра и его непригодности для своего поста. О едином кампусе можно говорить, если он организуется на Васильевском острове, где исторически всегда находился Петербургский университет, и если при этом его факультеты остаются в тех исторических зданиях, которые они уже занимают на Васильевском острове. Только при этом условии я могу согласиться, что те факультеты, которые когда-то – подчеркиваю – ошибочно были переведены в Петергоф, могут быть возвращены обратно на Васильевский остров. Может быть, туда же следует перевести какие-то еще подразделения университета, разбросанные в разных частях города. Но речи не может быть о том, чтобы выводить университет из его исторических зданий. Мотивация тех, кто это затеял, понятна – очень хочется продать эти исторические здания, я даже предполагаю, кому их могут продать, это будут очередные бизнес-проекты, очередные инвесторы, очередные бизнес-центры, этого всего уже более чем достаточно. Для студентов имеет огромное значение не только университет, но и та среда, в которую они погружены ежедневно, когда они едут на учебу и возвращаются домой. Мне кажется, для них критически важно находиться в центе – историческая среда города сама работает как своего рода университет. Если представить кампус, расположенный где-нибудь далеко, на юго-западе, на Парнасе, это очень плохо с точки зрения отсутствия погружения студентов в историческую, эмоциональную, эстетическую среду центра города. Я думаю, все попытки увести университет из центра абсолютно губительны. Недаром ведь все стремятся погулять именно в центре, никто не едет на окраины. Мне странно, что выпускник нашего университета Дмитрий Медведев этого не понимает. Наверное, он уже настолько оторвался, что проблемы города ему глубоко безразличны – впрочем, как и многие другие.

Солидарна с мнением Бориса Вишневского и депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева.

– У нас уже есть перед глазами один вариант переезда – переезд в Невскую ратушу городских органов власти, это чрезвычайно затратно, эффект нулевой. Что касается университета, то незавершенный переезд части факультетов в Петродворец отрицательно сказался на его работе. Но это было давно, там уже создан комплекс, общежития, жилье для преподавателей, система так или иначе сложилась. Так что если уж о чем-то говорить, то о консолидации всех факультетов в одном месте – я полагаю, что на Васильевском острове, при этом надо серьезно продумывать, что делать с комплексом в Петродворце – превращать его в технопарк или во что-то другое. А все, что есть на Васильевском острове, должно там и остаться. На Васильевском острове есть промзоны, которые можно освободить и использовать. Есть объекты культурного наследия в аварийном состоянии, которые можно восстановить и передать университету. Хотя все это очень дорого стоит. Я не знаю, насколько это первостепенная вещь – создание единого кампуса.

– Преподаватели, между прочим, жалуются на низкие зарплаты и на то, что им давно не оплачивают командировки и поездки на научные конференции, без чего научная жизнь невозможна…

Если вы дурака и бездаря поместите в идеальные условия, в единый кампус и дадите им много денег, они все равно ничего не придумают

– Да, это и есть вопрос о том, на что нужно тратить деньги. Здесь ведь так – они знают: на переезд нам дадут, а на другие цели не дадут, так давайте брать то, что дают. Федеральный бюджет готов дать определенную сумму на развитие университета – вот и надо решать, как эти средства эффективно использовать. На мой взгляд, прежде всего нужно тратить на исследования. Я как потомственный научный работник считаю, что в науке и в образовании самое главное – это личность научного лидера и научная школа. Если вы дурака и бездаря поместите в идеальные условия, в единый кампус и дадите им много денег, они все равно ничего не придумают. А если у талантливых людей не будет финансирования исследований, нормальных зарплат, современного оборудования, тоже ничего не получится.

По мнению Оксаны Дмитриевой, руководство университета и чиновники заботятся исключительно о зданиях и площадях, а для того чтобы стимулировать прогресс науки и образования, нужен не столько новый кампус, сколько сильная команда и школа.