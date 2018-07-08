На западе Японии в результате ливней погибли более 60 человек

На западе Японии в городе Курасики выпали беспрецедентные ливни, в результате которых погибло по меньшей мере 66 человек, а также осталось без крова 1000 человек. Около 100 человек находятся в больнице.Еще 60 человек пропали без вести, сообщает национальный вещатель NHK.

Спасатели использовали вертолеты и лодки после того, как реки вышли из берегов. Дожди привели к оползням и выходу рек из берегов, что вынудило многих людей спасаться на крышах домов.

Город Курашики с населением чуть менее 500 000 человек сильнее всего пострадал от проливных дождей, которые залили некоторые части западной Японии, в три раза превысив обычный для июля уровень осадков.

Японское телевидение показало, как люди, по-видимому, пациенты и сотрудники, ожидают спасения на балконе в местной больнице. Породемонстрированы кадры с автомобилями, плавающими в мутной воде.