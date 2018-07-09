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Трамп верит Ким Чен Ыну, но предполагает "давление" Пекина

Ким Чен Ын и Дональд Трамп в Сингапуре, 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет придерживаться подписанной ими договоренности о денуклеаризации Пхеньяна, и высказал предположение, что Китай может оказывать негативное давление на это соглашение из-за позиции США в вопросах торговли.

Президент написал об этом в «Твиттере» в понедельник, после того, как в минувшие выходные Северная Корея обвинила приехавшего в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео в ведении переговоров в «гангстерском стиле» и заявила, что прошедшая встреча вызывает «сожаления».

Глава Госдепартамента США, несмотря на критику со стороны Пхеньяна, продолжает называть свои переговоры с северокорейскими властями как продуктивные, сообщает "Голос Америки". Помпео заявил, что северокорейские дипломаты в ходе переговоров «не давали отпор», и выразил надежду, что в ходе диалога с КНДР удастся проложить «путь вперед».

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