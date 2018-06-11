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Трамп выразил оптимизм по поводу встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его исторический саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре может "очень хорошо сработать". Ким Чен Ын и Трамп прибыли в Сингапур в воскресенье.

В понедельник официальные лица обеих сторон провели два часа переговоров, чтобы обсудить повестку дня перед саммитом, намеченным на вторник. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что встречи были "предметными и подробными", но не сообщил о результате. Во время встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящих переговоров с Ким Чен Ыном.

"У нас сегодня очень интересные встречи, и я просто думаю, что это будет очень хорошо", - сказал Трамп. Он также высоко оценил гостеприимство, профессионализм главы Сингапура и назвал его своим другом.

Премьер Ли сказал, что саммит обойдется Сингапуру в 20 миллионов сингапурских долларов (15 миллионов долларов США), более половины из которых пойдет на охрану и меры безопасности.

Кортеж президента США Дональда Трампа на улицах Сингапура
Кортеж президента США Дональда Трампа на улицах Сингапура

В обеденном меню лидеров двух стран были суп из лобстера, говяжья вырезка и мороженое, а также торжественный пирог по случаю дня рождения Трампа, которому в четверг исполняется 72 года.

Ким Чен Ын остановился в строго охраняемом отеле St. Regis. Журналисты не заметили никаких признаков присутствия сестры лидера КНДР Ким Йо Чон, которая сопровождает его в Сингапуре. Встреча между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле "Капелла", расположенном на острове Сентоса.

Жители Сингапура выражают недовольство из-за пробок, вызванных саммитом, и стоимости размещения двух лидеров, требующих повышенных мер безопасности. Сингапурские лидеры настаивают на том, что расходы заслуживают того, на что они потрачены.

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