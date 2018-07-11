Футбол против болота. Иван Беляев - о России после чемпионата

Четыре года назад я посетил матч чемпионата Польши по футболу: "Шлёнск" (Вроцлав) - "Гурник" (Забже). Игра проходила на красивом новом стадионе, построенном специально к чемпионату Европы. Стадион был заполнен хорошо бы на четверть. На той трибуне, куда купил билеты я, людей почти не было.

Если посмотреть статистику, то выяснится: десять тысяч человек на сорокатысячном стадионе - это для Вроцлава вполне обычно. Точно так же дело обстоит в другом городе Евро-2012, Гданьске. Получше в Познани, где стадион наполняется хотя бы наполовину.

В полутора тысячах километров от Вроцлава находится город, где я никогда не был и едва ли скоро побываю. Этот город тоже принимал чемпионат Европы, и там тоже есть новенький красивый стадион. Точнее, был, потому что это Донецк. В "Донецкой Народной Республике" места для современного футбола не нашлось, и местная арена зарастает лопухами.

Чемпионат мира по футболу заканчивается. Со спортивной точки зрения он был великолепен. На высоком уровне провела турнир и сборная России. Теперь болельщики могут сетовать на пенальти, который не забил Фёдор Смолов, но важно понять, что четвертьфинал ЧМ уже был для этой команды прыжком выше головы.

Нам же стоит поговорить о наследии чемпионата мира. О том, что он оставит после себя. Я не зря начал со стадионов. Посещаемость российского чемпионата оставляет желать лучшего. Больше двадцати тысяч зрителей способны регулярно собирать на свои матчи только "Зенит", "Спартак" и "Краснодар". Все идёт к тому, что огромные стадионы в Казани, Ростове и Екатеринбурге будут пустовать, заполняясь на четверть, в дни важных матчей - на треть. Смотреться это будет жалко.

Удачное выступление на крупном турнире всегда рождает веру в будущее. После Евро-2008 несколько российских игроков уехали играть в Англию, была надежда, что эта сборная еще себя покажет. Увы, команда не попала на финальную часть чемпионата мира в ЮАР, провела только один классный матч на Евро-2012 (Дзагоев, Широков и Павлюченко забивали чехам на том самом стадионе во Вроцлаве), но выйти из группы не смогла. Точно так же не удался у сборной России групповой турнир ни на ЧМ в Бразилии, ни на последнем чемпионате Европы во Франции.

В российской сборной образца 2018 года есть очень перспективные молодые футболисты. Армеец Головин по-прежнему имеет все шансы уехать в европейский топ-клуб. Черышев и так играет в Испании, и у него, как кажется, тоже хорошее футбольное будущее. Но это будущее никем не гарантировано! В начале чемпионата мои прогнозы были очень сдержанными, реальность эти ожидания превзошла, но я попробую остаться скептиком. Пока что никто не обещает сборной России ни места на ближайшем чемпионате Европы, ни, тем более, на следующем чемпионате мира.

В российском футболе происходят события, напоминающие, скорее, первую половину девяностых годов.

Тем более, что в российском футболе, немного в тени чемпионата, происходят события, напоминающие, скорее, первую половину девяностых годов. Прямо по ходу чемпионата окончательно развалился пермский "Амкар" - клуб Премьер-лиги, представленный на самом ЧМ двумя игроками (один из них, нигериец Брайан Идову - уроженец Петербурга, хорошо говорит по-русски и в теории даже мог бы выступать за Россию). За несколько дней до ЧМ отправился в небытие футбольный клуб "Тосно", который незадолго до этого из Премьер-лиги вылетел, зато выиграл Кубок России.

В Футбольной национальной лиге (следующей по силе в стране) - свои новости. Футбольный клуб "Кубань" лишился лицензии и будет играть во второй лиге под именем "Екатеринодар". Астраханский "Волгарь" и московский "Арарат" выиграли свои зоны второй лиги (фактически третьей), но отказались переходить выше по финансовым соображениям. Так из ФНЛ в этом сезоне вообще никто не вылетел - все команды, занявшие последние места, смогли сохранить "прописку" благодаря банкротству одних и заведомой бедности других.

Кстати, обратите внимание. Московский "Арарат" победил в зоне "Центр" второй лиги. А кто, вы думаете, выиграл зону "Запад"? Команда из Новгорода, Пскова или Вологды? Нет, футбольный клуб "Чертаново", представляющий, разумеется, все ту же Москву! Российский футбол съеживается вокруг Москвы и еще нескольких крупных городов. Футбол высокого уровня теперь финансируется парочкой госмонополий, парочкой крупных бизнесменов и бюджетами парочки богатых регионов. На большей части территории страны футбольные поля при таком ходе событий могут зарасти лопухами без всякого "ДНР".

Конечно, есть ещк один нематериальный актив чемпионата мира, который нельзя сбрасывать со счетов. Это его потрясающая атмосфера.

Не хотелось бы разбрасываться громкими словами о том, что этот чемпионат изменит российское общество (мне такие слова попадались). Точно так же не хотелось бы и обреченных предсказаний того, что праздник закончится, карета станет тыквой, а россияне останутся со своим Путиным, своими ментами, коррупцией и бездорожьем. Для меня важно другое. Есть уже сткршаяся фраза о правительстве как "первом европейце" в России. Дескать, именно власти здесь ещё что-то удерживают в цивилизованных границах, иначе страна рухнула бы до уровня Сомали, Йемена или Гаити.

Даже в черном болоте, куда затаскивает Россию путинский режим, остается множество островков нормальной жизни

Мне кажется, атмосфера чемпионата мира убеждает, что это совсем не так. Россияне, - по меньшей мере, значительная их часть, - показывают себя свободными и открытыми людьми. Они гостеприимны, дружелюбны, космополитичны. Так что государство здесь, может быть, не "последний азиат" (это звучало бы и глупо, и неполиткорректно), но агрессия, шовинизм и имперские настроения исходят в первую очередь от него. Люди, предоставленные сами себе, окунувшиеся в этот праздник свободы, оказываются лучше, добрее и мудрее своих правителей. Мы вообще живем в эпоху, которую политологи часто называют "гибридной". Даже в черном болоте, куда затаскивает Россию путинский режим, остается множество островков нормальной жизни. А чемпионат мира - это когда нормальную жизнь вдруг завезли огромным карьерным грузовиком, разом засыпав добрую половину этого болота.

Дальше события могут развиваться по-разному. Можно закрепиться на засыпанной территории и отвоевать остальную часть болота. Но можно и уступить эту территорию болоту. И хорошо, если итогом будут лишь полупустые стадионы как во Вроцлаве или Гданьске, а не горькие и унылые развалины, как в Донецке.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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