Вдова китайского диссидента Лю Сяобо отправилась в Европу

Вдова китайского правозащитника Лю Сяобо - Лю Ся покинула КНР после восьмилетнего содержания под домашним арестом. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер. Лю Ся, художник, поэт и фотограф, находилась под домашним арестом и государственным надзором, после того, как её муж был удостоен Нобелевской премии мира заочно в 2010 году. Би-би-си сообщает, что Лю Ся вылетела из Пекина на борту рейса авиакомпании Finnair, который отбыл из Пекина в Берлин. Более подробной информации не приводится.

Лю Сяобо умер от рака печени в июле 2017 года в Китае, находясь под под стражей во время отбывания 11-летнего срока за "подстрекательство к подрыву государственной власти". Он подписал петицию, призывающую к широким политическим реформам в 2008 году, которая была подписана 300 китайскими интеллектуалами.

Китай проигнорировал международные призывы позволить ему провести последние дни за границей. США попросили Китай освободить его вдову и позволить ей покинуть страну.

Канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала дело Лю Сяобо с председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в Пекин в начале этого года. Друзья Лю говорили, что ее психическое состояние ухудшилось, особенно, после смерти мужа.

За долгие годы Лю Сяобо был первым лауреатом Нобелевской премии мира, который умер в тюрьме. Прежде него в Германии в нацистском концлагере скончался Карла фон Осецкий, лауреат Нобелевской премии 1935 года, который умер в 1938 году.