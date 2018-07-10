Виктория Скрипаль работает в связанной с Первым каналом компании

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория уже несколько месяцев трудоустроена в компании, которая производит передачи для Первого канала. Об этом сообщает "Би-би-си".

Виктория Скрипаль была зачислена экономистом в компанию ООО "Директ" с ежемесячным окладом в 115 тысяч рублей, сказано в справке для посольства Великобритании, которую ей выдали в компании.

В разговоре с "Би-би-си" она признала, что никаких реальных обязанностей в компании не выполняет, а просто получала деньги за участие в эфирах.

С момента покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, Виктория Скрипаль участвовала в семи выпусках программы "Пусть говорят" на Первом канале. По сведениям собеседника издания, за первое шоу она получила один миллион рублей, за последующие — несколько сотен тысяч рублей. Сама Скрипаль объяснила, что ей нужны были деньги, чтобы оплатить поезду в Лондон.

Виктория Скрипаль собирается вновь подать документы на британскую визу. В апреле Лондон отказал ей, предполагая, что Кремль использует ее как "пешку" в деле об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Кроме того, она не смогла доказать, что у неё есть средства для поездки и пребывания в Великобритании.

Лондон заявляет, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд "Новичок". Москва отвергает обвинения.

В минувшее воскресенье от отравления "Новичком" умерла жительница английского города Эймсбери Доун Стерджесс. Британская полиция считает, Стерджесс и ее партнер Чарли Роули случайно отравились ядом, оставшимся в районе Солсбери после покушения на Скрипалей.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может иметь отношение к новым случаям отравления "Новичком". В МИД России слова британского министра назвали "старой доброй мантрой" и вновь заявили о непричастности Москвы к отравлению в Эймсбери.