Из затопленной пещеры в Таиланде спасли уже 10 детей

В Таиланде из затопленной пещеры спасли еще двух детей, их доставили в больницу. Об этом со ссылкой на заявления местных властей сообщают агентства France-Presse и Reuters.

Спасательная операция продолжается, к ней привлечены иностранные дайверы и члены элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда. Местные власти утверждают, что эвакуация проходит быстрее запланированного. Но надвигающиеся ливни могут затопить тоннели, по которым выводят пострадавших. В пещере остаются три человека – двое детей и один взрослый.

В конце июня из-за ливней 12 подростков из местной футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в пещере на севере Таиланда. После девятидневных поисков началась спасательная операция. В настоящее время эвакуированы уже 10 подростков.