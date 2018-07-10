Дочь "друга Путина" просит оградить ее от обвинений в экстремизме

Бывший депутат петербургского парламента, а ныне политэмигрант и гражданка Польши Ольга Литвиненко обратилась с открытым письмом к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.

В письме она рассказывает о кампании запугивания, которая ведется против нее правоохранительными органами РФ, угрозах возбудить уголовные дела о ее «экстремистских высказываниях» и мошенничестве.

В мае Литвиненко направила Владимиру Путину открытое письмо, в котором рассказала, что ее отец, ректор Горного университета, миллиардер Владимир Литвиненко, похитил ее дочь Эстер-Марию и выдает за свою дочь. Владимир Литвиненко считается "другом Путина", и Ольга Литвиненко просила президента обратить внимание на то, что отец угрозами заставил ее покинуть страну и похитил у нее грудного ребенка, свою внучку. При этом Владимир Литвиненко сам объявил дочь похищенной.

после коммуникации моей жалобы ЕСПЧ начались угрозы и давление на меня

«Моя деятельность заключается в обращении во всевозможные судебные инстанции Российской Федерации для того, чтобы мне вернули мою дочь и обеспечили доступ к незаконно арестованному имуществу, которое находится на территории Российской Федерации и права на использование которого я была незаконно лишена путем фабрикации уголовного дела о якобы моем похищении. Пройдя все необходимые инстанции в РФ, я вышла с жалобой в Европейский cуд по правам человека, и несколько месяцев назад моя жалоба была коммуницирована Страсбургским судом. Именно после коммуникации моей жалобы ЕСПЧ и после направления соответствующих вопросов в адрес Российской Федерации и начались угрозы и давление на меня», – пишет Ольга Литвиненко.

К письму приложена расшифровка телефонного разговора Ольги Литвиненко с сотрудником городской прокуратуры Петербурга Денисом Карпенко (аудиозапись имеется в распоряжении Радио Свобода), в котором звучат угрозы возбуждения уголовных дел. Ольга Литвиненко считает, что угрозы делаются по настоянию ее отца, который «манипулирует прокурорскими работниками».

«Дело о моем похищении еще не закрыто и я все еще считаюсь похищенной, а городской прокурор угрожает возбуждением против меня уголовного дела по статьям, связанными с экстремизмом, а также по 159 статье УК. На мой польский адрес пришла повестка от следователя ГУ СК по СПБ Ю. Яшкова. В повестке указан период, во время которого, по версии следователя Яшкова, было совершено какое-то неизвестное мне уголовное преступление. Следует отметить, что в этот период я уже покинула территорию России, поэтому никоим образом не могла быть причастна ни к каким деяниям, совершенным кем-то или просто выдуманными следственными органами», – пишет Ольга Литвиненко Юрию Чайке и просит оградить ее от преследований.

Ольга Литвиненко в последние годы выступила с рядом громких разоблачений. В частности, она рассказала, что диссертация Владимира Путина была на самом деле написана ее отцом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ выступил с заявлением о том, что Владимир Путин сам написал диссертацию.