"Ваш друг похитил мою дочь". Письмо Ольги Литвиненко Владимиру Путину

Могущественный ректор Горного университета в Петербурге, долларовый миллиардер Владимир Литвиненко считается одним из друзей Владимира Путина. Он три раза возглавлял предвыборный штаб Путина в его родном городе, а в 2018 году был одним из руководителей штаба.

Небольшое понижение статуса можно объяснить тем, что в последние годы ректор Литвиненко стал героем ряда публикаций, посвященных его отношениям с дочерью, живущей в Польше Ольгой Литвиненко. С 2007 по 2011 год была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, участвовала в работе предвыборного штаба Путина. Семь лет назад, после конфликта с отцом, бежала из страны. Ее дочь, Эстер-Мария, осталась в России. Ольга Литвиненко утверждает, что ее высокопоставленный отец похитил внучку и теперь выдает за свою дочь. Все попытки Ольги вернуть ребенка оказываются безуспешными, поскольку ее отец утверждает, что неизвестными похищена сама Ольга: в России по этому поводу возбуждено уголовное дело.

Радио Свобода рассказывало об этой истории в публикациях "Нелюбимая дочь друга Путина" и "Мой отец – теневой кассир Путина" и "Ксерокс на даче".

В частности, Ольга Литвиненко утверждает, что ее отец является подлинным автором диссертации "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений", которую Владимир Путин, в ту пору заместитель управделами президента РФ, защитил в том самом Горном институте, ныне университете, который возглавляет Владимир Литвиненко.

В 2006 году исследователи Брукингского института в Вашингтоне обнаружили в диссертации Путина плагиат: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, были либо скопированы, либо переписаны с минимальными изменениями из книги "Стратегическое планирование и политика" профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, опубликованной в 1979 году, а в 1982-м переведенной на русский язык. Шесть диаграмм и графиков из работы Путина почти полностью совпадают с американскими.

Несмотря на все эти публикации, Ольге Литвиненко не удается вернуть дочь. Теперь она решила обратиться с открытым письмом к другу своего отца, президенту Владимиру Путину. Мы публикуем сокращенный вариант этого письма.

Гражданин президент!

Я – Литвиненко Ольга Владимировна – экс-депутат парламента Санкт-Петербурга, сегодня политик и общественный деятель, правозащитник. Я являюсь гражданкой Российской Федерации. Я – мать четырех детей, вынужденно бежавшая из России.

В свете последних событий во вверенной Вам стране считаю необходимым направить Вам это открытое письмо, имеющее непосредственное отношение к члену моей семьи, являющемуся Вашим ближайшим пособником в деле укрепления вертикали Вашей власти и увеличения бюджетов семей, нанизанных на эту вертикаль.

Уверена, что Вы помните меня, – тогда еще девочку-подростка, которой Вы подарили блокнот со слезовыжимающей надписью “Оленьке с любовью”, который я храню до сих пор в самом потайном месте на территории руководимой Вами страны. В том далеком 1997 году, перед защитой Вашей международно опозоренной кандидатской диссертации, мой биологический отец представил меня Вам и наказал мне дружить с Вашими дочками. Я также уверена, что Ваш пресс-секретарь гражданин Песков доложил Вам о недавних моих выступлениях в средствах массовой информации, которые он даже комментировал и глубоко анализировал.

Все это называется в цивилизованном мире словом “плагиат”, а вот на русском языке в определенных кругах это называется поэтичным словом “фуфель”

Недавно прочитанные мною репортажи о выступлениях моего отца, ректора Горного университета Владимира Литвиненко, навели меня на мысль, что есть большая вероятность того, что Вы, гражданин президент, недостаточно осведомлены о великих деяниях моего папы, которому с 2000 года Вы доверяли руководить вашим избирательным штабом в нашем родном Ленинграде-Петербурге.

Его недавнее выступление в прессе с педагогическо-воспитательной бредятиной недвусмысленно направлено на то, чтобы как-то заретушировать свой подлинный облик. Прекрасно понимая, что отголоски подобных пиар-проектов еще как-то могут дойти до Вашего внимания, а его поступки в семейном, так сказать, кругу останутся незаметными ни для Вас, ни для общественности, он пытается такими нелепыми зарисовками в прессе как бы показать, что занимается общественно-педагогической деятельностью, а вовсе не постыдными разборками внутри своей семьи.

Позволю себе процитировать по сообщению агентства Регнум высказывания ректора: "В этой связи происходят те события, которые недавно потрясли всю страну – события в Кемерово. ... Эта беда не случайна. Вы посмотрите, включаем телевизор – одно и то же: там обыски, тут кого-то нашли, там где-то деньги своровали, не дошли до проекта".

Поэтому я и решила опубликовать это открытое письмо, чтобы Вы знали хоть как-то истинную сущность окружающих Вас людей.

Мой био-папа (он же – Ваш псевдонаучный руководитель, а точнее – автор научного плагиата, опозорившего Ваше имя) очень мечтал воспитать меня в духе патриотизма. Видимо, с этой целью он и начал привлекать меня к участию во всех своих замыслах, имеющих отношение к делам особой государственной важности.

Он начал исполнять свой первый патриотический долг перед Родиной путем внедрения будущего президента в научный мир

Первым таким деянием было его самоличное компилирование из трудов зарубежных ученых вашей, так сказать, кандидатской диссертации. В то лето я жила вместе с родителями на нашей даче в Белоострове, где в тишине завораживающей глаз природы Финского залива он и начал исполнять свой первый патриотический долг перед Родиной путем внедрения будущего президента в научный мир. Я помогала ему уже тогда: приносила бумагу для ксерокса, клей, ножницы, и он даже позволял мне вырезать из брошюр помеченные им фразы. Как я узнала намного позже, все это называется в цивилизованном мире словом “плагиат”, а вот на русском языке в определенных кругах это называется поэтичным словом “фуфель”, который мой папа втюхал Вам под видом научного труда и который в дальнейшем оказался предметом международного скандала, после разоблачения плагиата зарубежными учеными. Недавно Ваш пресс-секретарь прокомментировал мое интервью Радио Свобода по поводу описанных мною подробностей порождения Вашей кандидатской.

Как обычно, Песков сказал, что все это якобы не так. Но мы-то с Вами, гражданин президент, знаем, что это так.

К тому же после первого исторического опыта приобщения к великим государственным делам последовали многие другие, приведшие в дальнейшем к новым реалиям в жизни величайшего педагога-практика всех времен и народов, коим возомнил себя мой биологический папа.

Поучаствовав в работе нескольких Ваших, и не только Ваших, но и госдумовско-матвиенковских предвыборных штабов, набравшись там сведений о непростых навыках манипуляций с голосами избирателей, которые в полной мере освоил мой папа за долгие годы Вашей "предвыборной борьбы" с народом нашей родины, я пришла к выводу, что с подобной мерзостью бытия надо как-то бороться. Особенно мои выводы укрепились после того, как биологический отец попытался привлечь меня к своим многоплановым замыслам в части, касающейся воровства госимущества, коррумпирования госчиновников и членов силовых структур и незаконного завладения акциями очень крупных, но чужих компаний, пользуясь тем, что законные владельцы акций оказались незаконно упрятанными в тюрьму.

После того, как ректор Литвиненко вместе с вашим “поваром”, как его называют в питерском народе, Женей Пригожиным (моим, кстати, приятелем из прошлой питерской жизни) создали небезызвестную “фабрику троллей”, пытаясь и меня привлечь к этой важнейшей, с их точки зрения, государственной работе, я поняла, что мерзость эту в нашей стране нужно побеждать изнутри созданной Вами системы.

Тогда я приняла решение стать депутатом Петербургского парламента, чтобы хоть как-то повлиять на сложившуюся в нашем городе ситуацию всеобщей коррумпированности, продажности, гнилостности Ваших силовых структур, преследующих незаконно и повсеместно невиновных людей. Но мой биологический отец был категорически против такого решения, потому что считал своим домостроевским умом, что мое место в жизни – это быть около него и помогать ему, поскольку моя образованность и знание нескольких иностранных языков оказались на порядок выше его профессорско-ректорско-педагогических знаний, а ведение бизнес-проектов, которые полностью поглотили его сознание, было для него вообще темным лесом. Ближайшее же его окружение всегда его обманывало, пользуясь его недалекостью, поэтому единственным человеком, которому он доверял, была я.

Приведу цитату из его "показаний", данных следователю Брейдо, которые он написал примерно в том же стиле, как доносчики 37-го года писали ложные доносы в НКВД на своих друзей, соседей и даже родственников.

“Мы с женой понимали, что эти документы забирает Ольга (да, я их забирала, потому что мой биологический отец сам мне их давал для работы, прося о помощи, потому что сам с документами работать так и не научился, пример тому – Ваша кандидатская, переписанная с чужих книг)… Эти документы можно было использовать для шантажа против меня, вымогательства у меня денег, для предоставления информации заинтересованным лицам (конкурентам) по тем сделкам, в которых я участвовал в качестве эксперта (эти сделки связаны с топливно-энергетическим комплексом страны, другими отраслями промышленности, эти сделки заключаются на межгосударственном уровне, суммы сделок огромные)”. Согласна полностью с био-папой, можно было бы именно так эти документы и использовать. Но я, благодаря своей порядочности, так их не использовала, а вот теперь намерена использовать, но не для шантажа или какого-то вымогательства (это как раз именно те категории, которыми всегда мыслит мой биологический отец), а для предоставления широкой общественности через СМИ. Полагаю, что сейчас момент настал подходящий. Ректор же сам признается, что вместо того чтобы заниматься развитием науки во вверенном ему Вами, гражданин президент, вузе, развлекался сомнительными сделками с бюджетными в том числе ресурсами, пользуясь Вашим к нему благорасположением.

Став депутатом ЗАКСа в 2007 году, я начала пытаться использовать этот свой государственный статус для реальных дел, направленных на хоть какое-то изменение ситуации в нашем городе. Быстро поняв, что Сергей Миронов, предводитель партии Справедливая Россия, – это точно такая же, как и вышеупомянутый ректор, – выхухоль установившегося в нашей стране режима, я отказалась подчиняться его требованиям голосовать в ЗАКСе по его указке или по указке "вождей" из партии "Единая Россия".

Ректор был разгневан до такой степени моим неповиновением, что попросил Миронова оказать на меня давление через партийный аппарат

На этой почве у меня возник очередной серьезный конфликт с ректором, который был очень мною недоволен, особенно после моего категорического отказа поучаствовать в так называемой “работе над бюджетом СПб” в таком выгодном ректору направлении, чтобы ему с его подельниками удалось получить значительный кусок бюджетного пирога для своих приватных бизнес-проектов. Кстати, некоторые фамилии его друзей Вы сможете найти в списке собственников фешенебельных квартир в построенном ректором Литвиненко роскошном доме на землях Горного университета по адресу улица Нахимова, дом 15. Если у Вашей администрации возникнут какие-либо затруднения при получении данных списков, то прошу Вас отбросить любые ложные стеснения и обратиться ко мне, я же со своей стороны всегда рада буду оказать содействие Вам, как президенту РФ, и предоставить эти списки собственных бывших соседей в Ваше распоряжение в любое удобное для Вас время.

Ректор был взбешен и разгневан до такой степени моим неповиновением, что даже попросил Миронова оказать на меня давление через партийный, так сказать, аппарат. Он счел почему-то, что семейный сор лучше вынести наружу из его элитной 320-метровой "избы", чтобы прижать к ногтю, как любил он с особым задором приговаривать, когда надо было загнобить неугодного ему человека – свою собственную дочь. Но он переоценил возможности Миронова. Как и подобает подобным амебообразным субъектам, всё, на что оказался способен партийный главарь, – это исключить меня из своей псевдопартии, чем, собственно, лишь меня обрадовал.

Он запер мою дочь на своей даче, где всего десять лет назад с таким энтузиазмом корпел ночами над Вашей "кандидатской диссертацией"

Мой же биологический отец – бизнес-ректор – понял, что никакими партийно-воспитательными методами ему не удается оказать на меня воздействие, и решил применить метод, до которого не сумел в свое время додуматься даже знаменитый воспитатель Макаренко, а именно – взять в заложницы мою совсем еще малолетнюю дочь, его собственную внучку и, насильственным методом удерживая ее на даче в Белоострове, Александровское шоссе, д. 118, предлагать мне подчиниться его указаниям и выполнять в парламенте Питера все указания кукловодов при голосованиях по всем вопросам и при осуществлении моей депутатской деятельности также. Подобный метод воспитания людей, насколько мне известно, не был еще описан ни в одном учебнике по педагогике и, видимо, был изобретен ректором Горного университета самолично, по всей вероятности, в одно и то же время, когда ему в его ученую голову пришла идея наряжаться самому и наряжать всех студентов вуза в униформу, слегка напоминающую форму эсэсовских офицеров времен Второй мировой войны.

Так вот, он просто запер мою дочь на своей даче, где всего десять с небольшим лет назад с таким энтузиазмом корпел ночами над Вашей "кандидатской диссертацией", и приказал своей охранке просто не пропускать меня на территории этой дачи, разрешив применять грубую физическую силу против меня – своей дочери и молодой, недавно родившей женщины. Охранник избил меня на глазах моего папеньки, который наблюдал за этой сценой. В следующий мой приезд на дачу отец избил и пытался душить меня уже лично…

Таким вот образом, гражданин президент, наша дача в Белоострове превратилась из инструмента созидания Вашей кандидатской диссертации в инструмент насилия над личностью.

Мне казалось это каким-то ужасным сном, что один человек может не подпускать другого человека к его малолетнему ребенку

В момент похищения моей дочери я была еще депутатом парламента СПб и, используя свои законные права, предпринимала неоднократные попытки хотя бы просто пройти в дом моего отца, где, кстати, проживала и я сама, и где мой био-папа незаконно и насильственно удерживал мою дочь. Я не могла представить себе тогда, и мне казалось это каким-то ужасным сном, что один человек может не подпускать другого человека к его малолетнему ребенку. Я не могла поверить и не хотела верить, что мой родной отец превратился в подобного зверя, который, приняв человеческий облик, оказался в ближайшем окружении президента страны.

Я решила действовать через суд. Первое заседание в Василеостровском федеральном суде было мною выиграно без особого вмешательства каких-либо адвокатов с моей стороны. Папенька же мой, естественно, до посещения столь позорного для него суда не опустится и прислал туда своего юриста, оказавшуюся настолько некомпетентной, что она не смогла хоть как-то возразить на мои законные требования. Конечно же, папенька так оставить дело не смог, подключил свой финансово-административный ресурс, и следующие заседания в апелляционной инстанции уже были проведены так, что я не могла что-либо сказать вообще. Противореча, как обычно, самому себе, ректор Литвиненко пытался "доказать" в суде, что я якобы не очень заботливая мать. Но перед этим тот же самый мой папенька распинался о том, как я забочусь о ребенке и как я одна его обеспечиваю и содержу. (Копия его нотариально заверенных показаний папеньки также прилагается для Вашего, гражданин президент, внимания.)

В дальнейшем мне была передана недвусмысленная угроза через охранника, что дальнейшие мои попытки вернуть себе дочь будут жестоко пресекаться и меня саму, скорее всего, просто посадят в психбольницу для принудительного многолетнего лечения там от навязчивого желания общаться с собственной малолетней дочерью. Такая методика борьбы с политическими оппонентами, как насильственное помещение неугодного диссидента в качестве душевнобольного в психлечебницу, как вам наверняка известно, применялась Вашими коллегами из КГБ повсеместно в годы так называемого коммунистического застоя, и мой папенька, как истинный патриот и поклонник марксизма-ленинизма, решил возродить подобные традиции в собственной семье. К этому времени я родила еще одного ребенка, и надо сказать, что угроза на меня очень сильно подействовала. Я предпочла покинуть руководимую Вами, гражданин президент, родину и уехать за границу.

Продолжение моей истории, которая без сомнения будет Вам полезна для дальнейшего руководства нашей страной и для осознания уровня маразматической "опущенности" окружающих Вас лизоблюдов всей мастей, будет развиваться уже на территории зарубежных стран, где Ваша президентская власть уже не имеет возможности так легко протягивать свои руки к судебным органам и другим социальным институтам.

Начав фактически новую жизнь со вторым моим малолетним ребенком, которого я, к счастью, успела спасти от биологического папеньки, родив еще двух деток, я хотела забыть о чудовищном маразме, созданном за годы Вашего правления на территории отдельно взятой страны. Но мой биологический отец, Ваш учитель – как его называют на организованных им корпоративах, именитый владелец акций “Фосагро”, долларовый миллиардер, возымел желание продолжать преследовать меня и моих детей даже за рубежом, за пределами Вашей юрисдикции.

Ректор решил сфабриковать уголовное дело о якобы моем похищении неизвестными людьми

Помню, что еще будучи его помощницей в Петербурге, я всегда говорила ему, что за рубежом никакие профессорские статусы и горнорудные сюртучки не помогут, если ты нарушишь законы или правила, даже правила парковки. А если будешь там качать права и орать, что ты личный друг Путина, как он обычно поступал в России, то еще хуже себе сделаешь, потому что Путина там давно уже воспринимают как уличную шпану. Папенька не верил мне, пока однажды во Франции в 2007 году, где я его сопровождала, в достаточной степени пьяного, его не начали проверять в аэропорту на предмет безопасности авиарейса, что возмутило его патриотическую сущность. Негодование маститого ученого достигло апогея, когда он обозвал сотрудницу службы безопасности аэропорта Шарль-де-Голль "свиньей". Такое публичное оскорбление очень вежливой молодой женщины, честно исполнявшей свои служебные обязанности, со стороны пьяного представителя государства Российского в очень дорогой одежде (в своих горно-рудных сюртучках он за границу почему-то стесняется ездить) выглядело настолько позорно и унизительно, что наша маменька сделала вид, что она не с ним, и проскочила на посадку в самолет одна. Мне же пришлось тогда улаживать конфликт.

Так вот, папенька забыл эту прописную истину и решил заняться похищением и второго моего ребенка, который стал гражданином Польши. Для того чтобы исключить меня из списков людей, живущих в реальном мире и имеющих человеческие права, ректор решил сфабриковать уголовное дело о якобы моем похищении. Основанием для возбуждения заведомо незаконного уголовного дела номер 300544 явилось заведомо ложное заявление моего био-отца о якобы моем похищении неизвестными людьми. Все участники этой противозаконной манипуляции были прекрасно осведомлены, что я никем и никогда не похищалась, я всегда была с ними на связи, а в 2012 году встречалась в Варшаве со следователем Брейдо, показывала перед телекамерами ему свой паспорт и предлагала прекратить незаконно сфабрикованное им уголовное дело.

В 2014 году я встречалась в отеле в Дрездене – городе, если можно так сказать, Вашей, гражданин президент, боевой славы, со своим био-отцом. Я специально поселилась рядом с его номером и вечером встретила его в коридоре отеля, когда он возвращался в свой номер.

Он убежал от меня, как трусоватый заяц, и спрятался в номере

Я обратилась к нему с предложением вернуть мне дочь, а заодно и отозвать свой ложный донос из СК, потому что он видит меня своими глазами, никем не похищенную и находящуюся в добром здравии, вместе с третьей моей дочкой, его очередной внучкой, с которой хотела его познакомить первый раз в его жизни. Но он убежал от меня, как трусоватый заяц, и спрятался в номере.

Абсурд ситуации, которую создал мой папенька, похитив мою дочь и незаконно оформив меня якобы похищенной, не вписывается ни в какие рамки с точки зрения любого здравомыслящего человека!

Я плачу алименты официальному долларовому миллиардеру из списка "Форбс" на содержание им же похищенной у меня дочери

Еще больший абсурд, возможный почему-то только в руководимой вами стране, – заключается в том, что, несмотря на заведомо незаконное возбуждение заведомо незаконного уголовного дела о якобы моем похищении, которое продлевалось безосновательно бесконечное количество раз и находится в продленном состоянии до сих пор, несмотря на наши телефонные переговоры со следователем Брейдо, существует еще решение мирового суда номер 20 по гражданскому делу номер 2 – 1098/11-20 о взыскании алиментов с матери, то есть с меня. Фактически получается, что я плачу алименты официальному долларовому миллиардеру из списка "Форбс" на содержание им же похищенной у меня дочери.

Я, как законопослушный гражданин моей страны, выполняю решение суда, хотя и считаю его заведомо неправосудным, и не имею возможности его обжаловать, потому что суды на нашей с Вами, гражданин президент, родине стали за последние 18 лет практически полностью коррумпированы зверьками с миллиардами долларов в карманах. То есть в руководимом Вами, гражданин президент, государстве под названием Россия вполне законно и главное нормально взимать алименты с человека, находящегося в статусе похищенного в соответствии с незакрытым уголовным делом. То есть вместо того, чтобы искать меня и спасать от якобы каких-то похитителей, правоохранительная система руководимого Вами государства занимается взысканием с меня алиментов на содержание моего ребенка, которого у меня на самом деле и похитили и удерживали незаконно на той самой даче, где похититель моей дочери, мой отец и Ваш научный руководитель, изготавливал для Вас диссертацию. Копия одной из квитанций об оплате мной алиментов прилагается.

Я с периодической постоянностью даю интервью различным изданиям, меня можно увидеть на форумах различных организаций за рубежом, я появляюсь в суде Польши, и ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что я никем не похищена!

В чем может быть потерпевшим человек, заставивший угрозами свою дочь покинуть страну и похитивший у нее грудного ребенка?

Но в юрисдикции руководимого Вами, гражданин президент, государства с названием РФ я имею статус похищенной, а мой папенька – статус потерпевшего в уголовном деле 300544, как будто бы у него похитили какую-то вещь. В чем может быть потерпевшим человек, заставивший угрозами свою дочь покинуть страну и похитивший у нее грудного ребенка? В полном отсутствии здравого смысла, и не более. Так именно по этому факту и надо было бы возбуждать уголовное дело – по факту пропажи ума у ректора Горного университета. И вот основанием для возбуждения такого дела как раз и мог бы послужить его донос в СК, прочитав который, Вы, гражданин президент, и Ваши соратники из КГБ долго бы смеялись над риторикой Вашего научного руководителя.

Пока еще остается в производстве подполковника Брейдо заведомо ложное уголовное дело о моем якобы похищении. Причина существования этого абсолютно бездарного и нелепого дела заключается лишь в том, что находится это ложное уголовное дело пока еще в юрисдикции руководимой Вами страны. Но тем не менее, есть все основания полагать, что поменять его юрисдикцию на Страсбургскую будет достаточно непроблематично. Подполковник Брейдо никак не хочет приехать, чтобы побеседовать со мной на территории любой из западных стран. Я периодически звоню ему на мобильный телефон, а он каждый раз придумывает какие-то причины, чтобы не приехать и не опросить меня в присутствии зарубежных прокуроров. Я же сама не могу приехать в Россию, хотя очень этого хочу. Мой папенька заказал фабрикацию еще одного заведомо ложного судебного решения, об аннулировании моего российского загранпаспорта!

Это отдельная, достаточно долгая и занимательная история, и я позволю привлечь еще несколько минут Вашего президентского внимания к этой части моего повествования.

Так вот, когда мой предыдущий российский паспорт закончился, я через некоторое время, как законопослушный российский гражданин, обратилась в посольство РФ на близлежащей к месту моего тогдашнего присутствия территории иностранного государства. В тот момент, в 2017 году, это оказалось посольство РФ в Мадриде. Я лично явилась в посольство, предъявила мой внутренний и истекший заграничный российский паспорт, по которому была идентифицирована моя личность, и подала заявления для обмена истекшего по сроку действия паспорта на новый. В посольстве приняли все мои документы и через установленный срок я получила на руки новый российский загранпаспорт.

Мой же папенька узнал об этом, и Василеостровский суд вынес абсолютно неправосудное решение об аннулировании моего загранпаспорта. Таким образом меня он лишил возможности законно въехать на территорию моей и Вашей, гражданин президент, родины.

В дальнейшем я узнала, что депутат Госдумы РФ Е. Марченко, видимо, до сих пор переживающий мой отказ стать его невестой, сделал депутатский запрос в МИД РФ с просьбой проинформировать его, какие меры наказательного характера были приняты в отношении сотрудников посольства РФ в Испании, которые выдали мне паспорт. В ответ на этот нелепый запрос был получен ответ из МИД РФ, что никаких нарушений при выдаче мне нового паспорта сотрудниками посольства допущено не было, личность моя была идентифицирована в полном соответствии с установленным порядком, документы проверены, и паспорт был выдан на законных основаниях. Для Вашего сведения, копию запроса депутата Марченко, который, видимо, никаких более важных государственных дел в вашей Государственной думе для себя найти не может, и копию ответа этому самому депутату из МИД РФ прилагаю.

На этом заканчиваю свое первое открытое письмо в Ваш адрес, гражданин президент, и обещаю продолжать эту начатую мною традицию с периодичностью, которую будут обеспечивать даваемые моим био-папой и Вашим учителем одновременно информационные поводы.

Пользуясь также случаем, обращаюсь к Вам с просьбой дать указание восстановить действие моего российского паспорта, выданного 16.02.2017 Посольством России в Испании.

Также я призываю Вас как следует подумать в следующий раз над вопросом о возможности согласования кандидатур на должность судей, подобных тем, что приняли заведомо неправосудное решение об аннулировании законно выданного мне российского паспорта. Ведь если каждый назначенный на должность судьи персонаж будет раскидываться направо и налево Вашим же населением, необоснованно и заведомо незаконно лишая его паспортов и тем самым права на въезд в родную для нас с Вами страну, то кто же будет с присущим нашему российскому народу повышать изо дня в день ВВП нашей родины и оттачивать твердость ее государственного аппарата, деятельность которого направлена исключительно в сторону интересов одного процента ее населения, получившего возможность при Вашем высочайшем благословении присосаться к природным ресурсам, о которых с такой неистощимой энергией заботится и мой папенька – ректор Литвиненко, Ваш научный руководитель, сочинивший и Вашу кандидатскую диссертацию и скомпилировавший ее на казенном ксерокопировальном аппарате под сенью берез и сосен Финского залива?

Гражданка РФ Ольга Литвиненко