Ольга Литвиненко: мне угрожают возбуждением уголовных дел

Бывший депутат петербургского парламента, а ныне политэмигрант и гражданка Польши Ольга Литвиненко утверждает, что ей в России угрожают возбуждением уголовных дел.

В мае Литвиненко направила Владимиру Путину открытое письмо, в котором рассказала, что ее отец, ректор Горного университета миллиардер Владимир Литвиненко, похитил ее дочь Эстер-Марию и выдает за свою дочь. Владимир Литвиненко считается "другом Путина", и Ольга Литвиненко просила президента обратить внимание на то, что отец угрозами заставил ее покинуть страну и похитил у нее грудного ребенка, свою внучку. При этом Владимир Литвиненко сам объявил дочь похищенной. На основании его заявления в России было возбуждено уголовное дело, а загранпаспорт, выданный Ольге Литвиненко посольством РФ в Мадриде, был аннулирован решением Василеостровского суда Санкт-Петербурга.

Как рассказала Ольга Литвиненко Радио Свобода, ответа на письмо от Владимира Путина, которого она знает с детства, не поступило, но пришло письмо из МИД РФ, подготовленное по поручению Администрации президента РФ. В этом письме сообщается, что загранпаспорт был выдан законно.

Как утверждает Ольга Литвиненко, 9 июня Денис Карпенко из городской прокуратуры Петербурга сообщил ее адвокату, что у него на столе лежат постановления о возбуждении против нее уголовных дел. Подробности Ольга Литвиненко узнала, позвонив Карпенко.

А как же против меня, которую объявили в РФ похищенной, можно обвинения выдвигать?

"Одно дело по факту каких-то моих якобы экстремистских высказываний в отношении, как он выразился, "гаранта". Я ни одно из своих высказываний экстремистским не считаю, да и президент, видимо, тоже, если так любезно отвечает на мои открытые письма. Второе дело – по известной всем российским оппозиционерам 159 статье УК (мошенничество). Прокурор Карпенко сказал, что даст ли он ход этим делам и объявлению меня в розыск или нет, зависит от моего поведения. Я спросила прокурора, а как же против меня, которую объявили в РФ похищенной, можно обвинения выдвигать? На что он ответил: мы же все понимаем, будешь хорошо себя вести – не возбудим, а будешь плохо, возбудим. Такой вот дешевый шантаж явился мне в виде ответной реакции на открытое письмо президенту. Заранее сообщаю, что запись телефонного разговора с прокурором имеется", – говорится в заявлении Ольги Литвиненко.

Ольга Литвиненко считает, что угрозы возбудить против нее дела делаются по настоянию ее отца. Ее адвокат, с которым говорил Денис Карпенко, отказался вести ее дело. "Видимо, его напугал прокурор. Мне же бояться уже давно нечего, я живу в цивилизованном мире, где закон – действительно закон", – заявила Ольга Литвиненко.