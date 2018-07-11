Алехину оштрафовали на 400 тысяч рублей за уклонение от наказания

В Москве мировой суд оштрафовал участницу Pussy Riot Марию Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных ей в апреле за акции против блокировки Telegram у здания ФСБ.

Как сообщает "Медиазона", на Алехину составили два протокола по статье об уклонении от исполнения административного наказания и по каждому оштрафовали на 200 тысяч рублей.

В апреле Алехину осудили на 100 часов исправительных работ за акцию против блокировки мессенджера Telegram. Активистка вышла к зданию ФСБ на Лубянке и вместе с другими участниками акции запускала бумажные самолетики.