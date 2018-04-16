На акции в защиту Telegram у здания ФСБ задержали Алехину и Энтео

В Москве у здания ФСБ на Лубянке прошла акция в защиту мессенджера Telegram. Активисты запустили бумажные самолетики (бумажный самолетик изображен на логотипе Telegram). Более 10 протестующих были задержаны. В их числе участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина и так называемый православный активист Дмитрий Энтео. Об этом сообщает сетевое издание Mash, которое вело онлайн-трансляцию с акции.

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В понедельник в России по решению суда начали блокировать доступ к Telegram. В Роскомнадзоре также пообещали в случае запроса "компетентных органов" блокировать инструменты для обхода запрета мессенджера.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что продолжит "отстаивать право на тайну переписки россиян". Он также перечислил негативные последствия блокировки мессенджера. В частности, по его словам, запрет Telegram снизит уровень национальной безопасности России.