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"Германия контролируется Россией"

"Германия контролируется Россией"
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Дональд Трамп на встрече с Генсеком НАТО о риске для союза.

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