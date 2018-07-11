Перед встречей с Трампом Путин уехал в монастырь

За несколько суток до встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин прибыл на Валаам. Его визит совпал с днем памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря преподобных Сергия и Германа.

Год назад президент России тоже побывал на молебне, посвященном памяти преподобных, и провел в монастыре несколько дней.

Согласно церковному преданию, преподобные Сергий и Герман были греческими священноиноками, пришедшими в X веке в Великий Hовгород вместе с первыми православными миссионерами.

Остров Валаам находится на Ладожском озере. На нем расположен одноименный поселок, а также памятник русского зодчества — Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.