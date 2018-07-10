Трамп: встреча с Путиным может быть легче, чем с НАТО

Дональд Трамп заявил во вторник, что его встреча с Владимиром Путиным "может быть самой легкой" частью предстоящей президенту США европейской поездки - по сравнению с переговорами в НАТО. Утром во вторник Трамп покинул Вашингтон и отправился в Брюссель, где руководители 29 стран-членов НАТО надеются продемонстрировать единство, несмотря на разногласия по целому ряду вопросов.

Говоря о предстоящих контактах с европейскими политиками, в том числе о российско-американском саммите 16 июля в Хельсинки, Трамп сказал журналистам: "Честно говоря, Путин может быть самым простым собеседником из всех". "НАТО не относилось к нам справедливо, и мы будем что-то делать. Мы слишком много платим, и они платят слишком мало", - заявил президент США.

На состоявшемся в июне в Канаде саммите стран "большой семерки" разногласия между президентом США и лидерами других стран Запада не позволили согласовать итоговый документ встречи. Накануне европейской поездки Трампа сильны опасения, что разногласия между союзниками по евроатлантичесаому альянсу могут сказаться на будущем НАТО. Реагируя на заявления президента США последнего времени, президент Европейского совета Дональд Туск призвал Дональда Трампа "ценить своих европейских союзников".