Шойгу: Россия не получала от Сирии запрос на поставку С-300

Россия пока не получала от Сирии официального запроса на поставку зенитных ракетных комплексов С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянской газете iL Gionale.

По словам главы ведомства, несколько лет назад Россия отказалась поставлять своему союзник комплексы ПВО по просьбе западных партнеров. "На фоне агрессии против Сирии со стороны США, Франции и Великобритании мы готовы пересмотреть этот вопрос", – заявил Шойгу журналистам.

О том, что Дамаску безвозмездно будут переданы установки С-300, уже стоявшие на вооружении российской армии, в апреле сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По их данным, подготовкой сирийских военнослужащих должны были заниматься российские военные советники.

В 2010 году контракт на поставки С-300 Сирии был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство.