Обвиняемую по делу "Нового величия" отправили из СИЗО в больницу

Обвиняемую в организации экстремистского сообщества "Новое величие" 18-летнюю Анну Павликову увезли из СИЗО "Матросская тишина" в больницу. Об этом "Новой газете" сообщила мать обвиняемой.

Юлия Павликова рассказала, что приехала в четверг на свидание к дочери в СИЗО, однако дежурный сообщил ей, что Анну отправили на обследование. Информацию о том, что именно собираются делать врачи и каково состояние обвиняемой, он не предоставил.

Ранее адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова рассказала, что у ее подзащитной обострились проблемы с сердцем. "Из-за того, что Аня не проходит должного лечения, у нее обострились симптомы болезни – страшная тахикардия, судороги в ногах. Никаких лекарств за все это время ей ни разу не дали, врача к ней не пускают".

В свою очередь родная сестра Анны, Анастасия, рассказывала, что обвиняемая "предрасположена к аутоиммунным заболеваниям", так как их мама "страдает рассеянным склерозом". Она также высказала опасение, что Анна может не дожить до суда.

В середине марта в Москве были арестованы участники ранее неизвестного движения "Новое величие". Их обвинили в создании экстремистского сообщества. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о применении к ним пыток.

Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек: шестеро из них, включая 18-летнюю Анну Павликову, находятся в СИЗО, еще четверо – под домашним арестом. При этом, как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях трех мужчин, которые до сих пор на свободе. Один из них рассказал, что был внедрен в группу по заданию ФСБ. Он же написал устав фейковой организации, занимался сбором денег и арендовал помещение для встреч. Протоколы допросов этих людей почти полностью изъяты из материалов дела.