Матери арестованных по делу "Нового величия" обратились к Путину

В преддверии прямой линии Владимира Путина матери 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в создании экстремистского сообщества "Новое величие", записали видеообращение к президенту. В ролике, опубликованном проектом Sotavision, женщины просят прекратить уголовное дело против их дочерей и наказать работников спецслужб, инициировавших это дело.

Матери обвиняемых рассказали, что Аня и Маша познакомились в октябре прошлого года на ветеринарной конференции (Павликова работала санитаром в ветеринарной клинике, Дубовик училась в ветеринарной академии), после чего стали общаться. Позже к ним присоединились несколько молодых, а ещё позже – двое взрослых мужчин, впоследствии оказавшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Все вместе стали периодически встречаться в кафе "Макдональдс".

"Они (взрослые – прим.) посмотрели, что молодежь начала интересоваться политикой и решили направить их по тому пути, который нужен им, - утверждают женщины. - Они из простого общения детей решили сделать организацию, сами разработали устав, сняли помещение за свой счет, всячески удерживали людей вместе, чтобы они ни в коем случае не разбежались, манипулировали детьми, раздавали им роли, чтобы подвести их под статью".

15 марта в 5 часов утра люди в камуфляжной форме одновременно пришли в квартиры, где проживали семьи Павликовой и Дубовик, забрали девушек и увезли в неизвестном направлении. Мать Павликовой говорит, что ее дочь допрашивали без адвоката много часов, "обращались как с матерым уголовником, доводили ее до слез. Представьте себе, как все это можно выдержать 17-летнему ребенку!" (на момент ареста Анне было 17 лет – прим.)

"Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, - подводит итог мама Анны. "В постановлении о возбуждении уголовного дела против моей дочери сказано, что она выступала против вас. Неужели у вас нет других врагов? Она не совершала никаких преступлений, в этом очень легко убедиться, и я хочу, чтобы вы тоже в этом убедились. Какой смысл держать ребенка в изоляторе? Почему взрослые мужики, которые создавали экстремистские документы, проходят по делу, как свидетели? Я не понимаю, что происходит и мне по-настоящему страшно. Дело должно быть прекращено, а провокаторы от спецслужб должны быть наказаны".

"Весь экстремизм, в котором обвиняют мою дочь, содержится только в тех документах, которые подготовили и написали сами сотрудники", - резюмирует, в свою очередь, мама Марии Дубовик.

Участников ранее неизвестного движения "Новое величие" обвиняют в создании экстремистского сообщества. Обвиняемые, в свою очередь, заявили о применении к ним пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов с целью выбить признательные показания. В медицинской карте одного из обвиняемых Руслана Костыленкова, которого следствие считает лидером организации, члены ОНК обнаружили зафиксированные врачами гематомы и множественные ушибы. В это время Костыленков уже находился в СИЗО №3 "Красная пресня".

Всего по делу "Нового величия" проходят десять человек: шестеро из них, включая 18-летнюю Анну Павликову и Марию Дубовик, находятся в СИЗО, ещё четверо – под домашним арестом.

При этом, как заявляют адвокаты арестованных, все обвинение строится на показаниях сотрудников спецслужб, которые проходят по делу как свидетели.