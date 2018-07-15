Ни пера, ни бумаги. Эфир в 21:05

В последние годы человек все реже берется за авторучку: вместо того, чтобы писать от руки, мы пользуемся клавиатурой. Какие навыки мы теряем вместе с утратой традиционного письма, как при этом изменяется наша моторика, мозг и когнитивные способности? Надо ли учить детей писать от руки, или новое поколение уже полностью перешло на клавиатуру, и письмо от руки постепенно отомрет?

В эфире Леонид Кацва, преподаватель истории в гимназии №1543 и Анатолий Баранов, филолог, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05/