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Археология. Будущее

Ни пера, ни бумаги. Эфир в 21:05

Как мы перестаем писать от руки?

В последние годы человек все реже берется за авторучку: вместо того, чтобы писать от руки, мы пользуемся клавиатурой. Какие навыки мы теряем вместе с утратой традиционного письма, как при этом изменяется наша моторика, мозг и когнитивные способности? Надо ли учить детей писать от руки, или новое поколение уже полностью перешло на клавиатуру, и письмо от руки постепенно отомрет?

В эфире Леонид Кацва, преподаватель истории в гимназии №1543 и Анатолий Баранов, филолог, профессор ВШЭ. Эфир в 21:05/

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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