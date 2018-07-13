США вновь призвали Россию прекратить преследование несогласных

США обеспокоены продолжающимися в России преследованиями и насилием по отношению к тем, кто выражает несогласие с политикой властей, включая независимых журналистов, членов политической оппозиции и гражданского общества. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Заявление посвящено памяти журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова. Главный редактор русского издания журнала Forbes, гражданин США Пол Хлебников был убит в Москве 9 июля 2004 года. Он писал о коррупции среди российских чиновников. Правозащитник и журналист "Новой газеты" Наталья Эстемирова была убита в Чечне 15 июля 2009 года. Ни исполнители, ни заказчики этих убийств так и не были привлечены к ответственности, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Вашингтон вновь призвал Москву прекратить безнаказанность нарушений прав человека в Чечне и на всей остальной территории России.