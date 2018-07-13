Хабаровского врача обвиняют в экстремизме за "лайк" в соцсети

Врача из города Советская Гавань в Хабаровском крае обвиняют в экстремизме. Год назад он "лайкнул" в соцсети "Одноклассники" картинку с критикой участия России в войне на востоке Украины.
Следователи обвинили медика в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности", сообщает адвокат подозреваемого Константин Суковатый.
Прокуратура требовала ареста подозреваемого, но суд оставил его на свободе, цитирует помощника Совгаванского городского прокурора Елизавету Горбачеву агентство "Хабаровский край сегодня". Врачу грозит до 5 лет лишения свободы.
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