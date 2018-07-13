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Хабаровского врача обвиняют в экстремизме за "лайк" в соцсети

Иллюстративное фото

Врача из города Советская Гавань в Хабаровском крае обвиняют в экстремизме. Год назад он "лайкнул" в соцсети "Одноклассники" картинку с критикой участия России в войне на востоке Украины.

Следователи обвинили медика в публикации "высказываний, направленных на унижение достоинства группы лиц русской национальности", сообщает адвокат подозреваемого Константин Суковатый.

​Прокуратура требовала ареста подозреваемого, но суд оставил его на свободе, цитирует помощника Совгаванского городского прокурора Елизавету Горбачеву агентство "Хабаровский край сегодня". Врачу грозит до 5 лет лишения свободы.

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