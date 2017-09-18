Волонтера штаба Навального осудили за посты во "ВКонтакте"

В Новочебоксарске суд приговорил Алексея Миронова – волонтёра предвыборного штаба Алексея Навального – к двум годам и трем месяцам колонии-поселения. Как сообщает интернет-издание "Медиазона", активиста признали виновным в "экстремизме" и "возбуждении ненависти" за посты на его странице во "ВКонтакте". В одном из этих постов Миронов, как утверждается, заявил, что он "официально призывает к насильственной смене власти".

"Медиазона" отмечает, что в августе прошлого года Миронова был осужден по обвинению в демонстрации нацистской символики – активист сделал репост изображения, на котором президента России Владимира Путина сравнили с Адольфом Гитлером. За эту публикацию Миронова оштрафовали на полторы тысячи рублей.