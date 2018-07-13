Диабетическое движение "Вместе" внесли в реестр НКО-иноагентов

Минюст России внес челябинское диабетическое общественное движение "Вместе" в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов. Решение было принято по итогам рассмотрения поступившего от НКО заявления, говорится в пресс-релизе ведомства.

Организация "Вместе", согласно сведениям из открытых источников, была создана для социальной адаптации и получения всесторонней помощи, защите прав и законных интересов людей с сахарным диабетом.

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. На организацию был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей. Позднее суд признал "иностранным агентом" бывшего президента общественной организации Екатерину Рогаткину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика, возглавлявщего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.

В 2017 году ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобы российских некоммерческих организаций на закон об "иностранных агентах". В одно дело объединены жалобы от 61 НКО.