Суд в Саратове отклонил жалобы "диабетиков-иноагентов" на штрафы

Областной суд Саратова отклонил жалобу Саратовской региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, и ее бывшего руководителя Екатерины Рогаткиной, которых оштрафовали за ведение деятельности "иностранного агента". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Прокуратура увидела в работе общественников признаки политической деятельности, отнеся к таковой критику качества российского инсулина. При этом организация саратовских диабетиков получала деньги от филиалов зарубежных фармацевтических компаний "Джонсон и Джонсон", "Ново Нордикс", "Эли лили Восток С. А.". В суде первой инстанции на основе этих фактов сделали вывод, что организация исполняет функции "иноагента". Поскольку общественники в таком статусе не регистрировались, их признали виновными в нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

В общественной организации заявили, что намерены обжаловать приговор вплоть до Верховного суда.

В конце мая суд в Саратове признал "иностранным агентом" Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. На организацию был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента". Позднее суд признал "иностранным агентом" бывшего президента общественной организации Екатерину Рогаткину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом для проверки общественной организации стала жалоба студента-медика Никиты Смирнова, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.