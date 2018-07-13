Трамп, Трамп, Трамп

Доброе утро!

С днем взятия Бастилии! Уходящая неделя прошла под знаком Трампа, жестко критиковавшего союзников по НАТО. Предстоящая тоже начнется с Трампа: в понедельник он встретится с Путиным. Прочие события немного ушли в тень, но все же:

Сегодня 62-й день голодовки Олега Сенцова. Вчера, в день его 42-летия, мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать сына.

В США предъявлены обвинения двенадцати российским ГРУшникам по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Британская полиция обнаружила емкость с “Новичком” в доме отравившегося британца. Он дает показания полиции, насколько это позволяет его состояние.

Трамп в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с американским президентом. Торговое соглашение между Великобританией и США, по словам Мэй, будет заключено, как только Объединенное королевство выйдет из ЕС. Стороны также договорились укреплять военное сотрудничество и сотрудничество в области разведки.

Визит Трампа начался, по британским меркам, с faux-pas: в интервью таблоиду Sun (которое он на следующий же день назвал fake news) он в прах раскритиковал Терезу Мэй и ее подход к брекзиту, сказал, что Борис Джонсон был бы прекрасным премьером и обругал мэра Лондона Садика Хана, потому что этот сын иммигрантов из Пакистана “не справился с угрозой терроризма” (поэтому Трамп теперь не ездит в Лондон, хотя раньше ему там нравилось).

Лондону, впрочем, Трамп тоже не по душе, это ясно показала стотысячная акция протеста. Разрешение на запуск оранжевой резиновой фигуры в подгузнике (активисты собрали на его изготовление около 30 тысяч фунтов) дал лично мэр Лондона Садик Хан.

На пресс-конференции по итогам переговоров Трамп повторил, что не одобряет европейский подход к миграции и заверил, что будет разговаривать с Путиным с позиции силы и задаст ему все неудобные вопросы.

Чета Трампов встретилась с королевой Елизаветой II. Трамп, как и Путин, опоздал и колена не преклонил. Вот фотографии британского монарха с другими американскими президентами.

В подарок от Терезы Мэй Трамп получил свою генеалогию.

Трамп и Путин

В понедельник президенты России и США проведут первые полноценные переговоры в Финляндии. Уже известно, что начнут они со встречи один на один (с переводчиками), причем временного лимита российская сторона не выставила.

Реальных результатов от этой встречи никто не ждет (представитель российского МИДа сказал, что совместного заявления двух президентов не планируется), но темы в целом понятны: это Иран, Сирия, Крым и Украина, ядерное разоружение, вмешательство России в американские выборы, отравления химическим оружием советской разработки в Великобритании. Несколько рассуждений в связи с предстоящей встречей:

Иран и Сирия. Мнение внештатного сотрудника британского аналитического центра Chatham House Николая Кожанова о сути иранского вопроса и подборка мнений экспертов о том, как встреча двух президентов может изменить расстановку сил на Ближнем Востоке в целом.

Ядерный вопрос анализирует политолог Алексей Арбатов.

Что Трамп и Путин везут друг другу, пытается угадать Александр Баунов.

Пейзаж перед встречей

Британская полиция обнаружила емкость с “Новичком” в доме Чарли Роули, госпитализированного с отравлением 30 июня. Сейчас эксперты пытаются установить, тот же это “Новичок”, что и в случае отравления Сергея и Юлии Скрипалей, или новый. Российское посольство в Лондоне требует предоставить ему данные об этом веществе.

в доме Чарли Роули, госпитализированного с отравлением 30 июня. Сейчас эксперты пытаются установить, тот же это “Новичок”, что и в случае отравления Сергея и Юлии Скрипалей, или новый. Российское посольство в Лондоне требует предоставить ему данные об этом веществе. Министерство юстиции США предъявило обвинения 12 россиянам по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Минюст называет их сотрудниками Главного разведывательного управления РФ . Фамилии – по ссылке. Президенту Трампу рассказали о готовящихся обвинениях перед его отлетом в Европу. МИД РФ сказал, что "в Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую "утку" о мнимом "вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года".

. Фамилии – по ссылке. Президенту Трампу рассказали о готовящихся обвинениях перед его отлетом в Европу. МИД РФ сказал, что "в Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую "утку" о мнимом "вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года". Путин три дня готовился к переговорам с Трампом на Валааме.

Олег Сенцов и другие украинские заключенные

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов держит голодовку 62-й день. Накануне он отметил, если можно так выразиться, свое 42-летие. День рождения режиссера стал поводом для флешмоба в сети, а мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать сына. Песков сказал, что обращение “безусловно будет рассмотрено”.

держит голодовку 62-й день. Накануне он отметил, если можно так выразиться, свое 42-летие. День рождения режиссера стал поводом для флешмоба в сети, а мать Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать сына. Песков сказал, что обращение “безусловно будет рассмотрено”. В тот же день Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова по делу "крымских диверсантов". Панов уже два года находится в заключении. Обвинение строилось на его признательных показаниях, которые, как он утверждал позже, были получены под пытками.

Футбол заканчивается, пенсия никогда не начнется

Чемпионат мира по футболу, который завтра, наконец, подойдет к концу, вызвал в российских интеллигентных кругах бесконечные рассуждения о том, какую пользу он принес России (мнение Юрия Сапрыкина, рассуждения Ивана Давыдова). По поводу того, какую пользу он принес Путину, никто не спорит: в день начала Чемпионата было объявлено о пенсионной реформе, за день до его окончания региональные парламенты продолжают тайно ее одобрять (здесь замечательный лайвблог об этом) – и никто не бунтует.

Но о футболе можно и просто почитать:

В издательстве Artkitchen вышла книга “Советский спорт. Век футбола” — собрание вырезок, карикатур и фотографий из газеты “Советский спорт” с комментариями специалистов и участников событий. К ее выходу Евгений Бунтман вспоминает ключевые эпизоды из истории советского футбола.

Воспоминания защитника советской сборной 1966 года Владимира Пономарева о Чемпионате мира в Лондоне.

Можно почитать и об околофутболе: феерическая история компании, строивший стадион в Нижнем Новгороде и обустраивавшей территорию вокруг него (ту самую, где все размыло еще до окончания ЧМ).

Ссылок будет много

Педагогику и антропологию выдадим сразу. Забавное исследование о понятии роскоши на Кавказе: какой смысл в брильянтах в зубах и леопардах в качестве домашних животных? Или отрывок из книжки профессора MIT Митчела Резника о том, как лучше учиться (если вы убеждены, что надо просто учиться, пропустите – там прям советы).

“Было пасмурно серые тучи ползли над платформой Лось”. Двухчастное интервью с поэтом Андреем Родионовым: раз и два.

Три эссе Александра Гениса о трех романах Владимира Сорокина или рассказ о великом венгерском писателе Антале Сербе – вдруг кому интересно.

История. В местечке Краслава на юго-востоке Латвии до войны проживало 1444 еврея, из них в живых остался один. Интервью с историком Артуром Жвинклисом, который исследовал уголовное дело и судебный процесс против убийц евреев в Краславе.

И еще история. Приближается столетие убийства царской семьи. Александр Аничкин описывает, как это преступление сейчас воспринимают в Великобритании (которая могла спасти семью отрекшегося от престола Николая II, но не стала этого делать).

Искренне ваши,

Семь Сорок