Против единиц. Николай Кавказский – о конфликте в "Яблоке"

В этом году партия "Яблоко" не смогла выдвинуть своего кандидата в мэры Москвы. Произошло это во многом из-за конфликта внутри партии. Одним из результатов этого конфликта стало то, что Сергей Митрохин, которого я поддерживаю, не только не стал кандидатом от "Яблока", хотя его неоднократно выдвинула в мэры региональная конференция, но и решением федерального руководства партии был отстранен от руководства московским отделением партии.

Причиной нынешнего внутрипартийного конфликта, на мой взгляд, стал приход в партию молодого нигилиста Максима Каца и сотен его сторонников. То, что "Яблоко" не смогло договориться о своем кандидате, конечно, плохо, но, с другой стороны, это показывает, что у нас есть какая-никакая внутрипартийная демократия, чего не наблюдается во многих других оппозиционных организациях. Гораздо хуже, что в результате прихода в партию сотен новых членов "Яблоко" может потерять свою леволиберальную политическую идентичность и незыблемость политических принципов и рискует превратиться в очередной "Союз правых сил", праволиберальную партию, готовую заигрывать с властью, когда это выгодно.

Давайте вместе строить общество для многих, а не для единиц!

"По умолчанию я любые правые реформы, вызывающие левый протест, поддерживаю. Когда кто-то хочет кого-нибудь уволить, за что-нибудь повысить плату или прекратить что-то бесплатное, а граждане кричат "нет, мы требуем халявы и дальше", то я обычно на стороне реформатора", – заявлял Максим Кац еще четыре года назад. Однако он отнюдь не одиночка, за ним стоит большое количество людей, образованных и умных, с горящими глазами, для которых партийная работа – совершенный новый опыт. Эти ребята составляют объединение, монолитность которого поддерживается, по моему мнению, методами психологического бихевиоризма и раздуванием ненависти к внутрипартийным "врагам". К примеру, сейчас составляется список людей из части сторонников Митрохина, за которых предлагается не голосовать ни на одних внутрипартийных выборах в течение трех лет. Какой-то большевизм начала 30-х годов прошлого века.

Ситуация очень сложная для партии, которую значительная часть ее электората считает даже не леволиберальной, а социал-демократической. Лично я вижу для себя важным и необходимым бороться за партию, в которую я вступил весной 2007 года. Но если я и мои соратники окажемся в меньшинстве, то мы ожидаемо проиграем. Проиграем если не всю партию, то Москву и Питер точно. А у "Яблока" есть структура, история, бренд, который знают и за который голосуют. Будет очень плохо, если в России не останется ни одной зарегистрированной партии, в которую мог бы вступить человек левых взглядов.

Поэтому, если вы против урезания социального бюджета, если для вас имеет значение работа с профсоюзами, борьба против повышения пенсионного возраста, если для вас ценно, чтобы партия не разменивала принципы на проценты на выборах, в ней поддерживалась атмосфера уважения к человеку и партия не стала бы организацией, в которой люди лишь расходный материал для достижения технологических целей, то у вас есть шанс спасти "Яблоко" изнутри!

В ноябре планируется общее собрание всех членов московского "Яблока". Будет очень важно, чтобы в руководство отделения попало как можно больше людей, разделяющих прогрессивные и левые взгляды. На этом собрании каждый голос будет решающим, и там можно будет побороться, а до этого попытаться убедить в своей правоте тех новых членов партии, которые сейчас идут за Максимом Кацем.

Давайте вместе строить общество для многих, а не для единиц!

Николай Кавказский – член федерального совета партии "Яблоко", активист "ЛевСД"

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции