В Москве отменили показ фильма Лозницы "Донбасс"

В Москве вечером в субботу отменили показ фильма Сергея Лозницы "Донбасс" о войне на востоке Украины. Показ должен был состояться в летнем кинотеатре Garage Screen. На сайте музея современного искусства "Гараж", однако, в субботу появилось сообщение, что показы в летнем кинотеатре 14 и 15 июля не состоятся "по техническим причинам". Новые даты и время показов пообещали назвать дополнительно.

Телеканал RenTv утверждает, что министерство культуры предупредило музей "Гараж", что фильм "Донбасс" не имеет прокатного удостоверения в России, и за его показ могут наложить штраф. Это сообщение в музее пока не прокомментировали.

В прошлом году на фестивале "Артдокфест" активисты-сторонники так называемой "Новороссии" сорвали показ фильма "Полет пули", посвященного войне в Донбассе. От показа еще одного фильма подобной тематики фестиваль вынужден был отказаться.

"Донбасс" Лозницы - художественный фильм о жизни в так называемых "ДНР" и "ЛНР". На Каннском кинофестивале в конкурсе "Особый взгляд" он в этом году получил приз за режиссуру.