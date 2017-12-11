Прерванный "Полет пули"

Активисты радикальной группы SERB и сторонники сепаратистов Донбасса сорвали в Москве показ фильма про войну на Украине. Инцидент произошел в кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала сеанса. Документальная картина "Полет пули" режиссеры Беаты Бубенец участвовала в основном конкурсе фестиваля "Артдокфест".