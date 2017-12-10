"Артдокфест" отказался от показа фильма "Война ради мира"

Oрганизаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" 9 декабря заявили, что были вынуждены отказаться от показа фильма о войне на Донбассе под названием "Война ради мира". Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

"Фильм вызвал недовольство сторонников сепаратистов и гибридных российских сил на украинском Донбассе. Организаторы сначала были вынуждены перенести показ этого фильма в другое помещение, в Чешский культурный центр в Москве. Чешский центр решил, что "напряженная атмосфера вокруг показа фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чехии", – сказано на сайте кинофестиваля.

Как сообщалось ранее 10 декабря, на "Артдокфесте" из-за распыленного в зале пахучего вещества был сорван показ другого фильма о войне в Донбассе "Полет пули".