16 июля – 64-й день голодовки Олега Сенцова

Более двух месяцев продолжается смертельно опасная голодовка украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии на севере России. Согласно хронике, которую ведёт МБХ-медиа, 16 июля – 64-й день голодовки.

15 июля на сайте Крым.Реалии опубликовано первое за два года видео Олега Сенцова, снятое на восемнадцатый день голодовки. На видео Сенцов разговаривает по телефону с Ксенией Собчак и Людмилой Нарусовой. В том же видеоролике врач объясняет, что Сенцов – "даже если он выживет" – уже на всю жизнь останется инвалидом.

13 июля мать Сенцова Людмила попросила Владимира Путина о помиловании сына. «Прошу Вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома», — написала она.

В тот же день глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что помилование Сенцова вполне возможно после обращения его матери к Путину. По его словам, президент сам принимает решение о том, кого из осужденных помиловать, и поэтому личное ходатайство не является обязательным. На практике президент руководствуется Конституцией. "В частности, Надежду Савченко президент помиловал на основании ходатайства жен погибших журналистов" — добавил Федотов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение матери Сенцова с просьбой помиловать ее сына пока нельзя воспринимать как официальное, но в случае поступления его не оставят без внимания.