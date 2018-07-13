Кремль пообещал рассмотреть обращение матери Сенцова к Путину

В Кремле пообещали, что прошение матери Олега Сенцова к президенту Путину о помиловании её сына "не останется без внимания". Оно "безусловно будет рассмотрено", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ему неизвестно, поступило ли уже обращение в администрацию президента.



Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме, вины не признает и отказался просить о помиловании.

13 июля, в день рождения Олега Сенцова, стало известно, что к Владимиру Путину с просьбой помиловать сына обратилась Людмила Сенцова. Ходатайство о помиловании, написанное 22 июня, опубликовала радиостанция "Эхо Москвы".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала Людмила Сенцова . Она попросила Владимира Путина проявить милосердие и не губить жизнь её сына и его близких.

Ранее официальное прошение о помиловании Сенцова по гуманитарным соображениям направил президенту России генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В пресс-службе Кремля вскоре заявили, что просьба Ягланда не может стать основанием для каких-либо действий.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку осужденного украинского режиссера.