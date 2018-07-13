Мать Сенцова попросила Путина о помиловании сына

Мать украиснкого режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет колонии строго режима по обвинению в терроризме, обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Ходатайство о помиловании, написанное 22 июня, опубликовала радиостанция "Эхо Москвы".

"Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - написала Людмила Сенцова . Она попросила Владимира Путина проявить милосердие и не губить жизнь её сына и его близких.

Сам украинский заключенный отказался писать Путину прошение о помиловании.

Ранее российские власти получили два ходатайства о помиловании Сенцова. Одно из них, по словам адвоката Дмитрия Динзе, поступило из Европы, а другое – "местное". Официальное прошение о помиловании Сенцова по гуманитарным соображениям направил президенту России генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд. В пресс-службе Кремля вскоре заявили, что просьба Ягланда не может стать основанием для каких-либо действий.

14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в российской колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России. По всему миру продолжаются акции в поддержку Олега Сенцова.

13 июля Олегу Сенцову исполняется 42 года.