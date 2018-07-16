Нетаньяху посетил южные районы Израиля, подвергшиеся обстрелу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил в понедельник южный город Сдерот, граничащий с Газой, который в выходные дни был подвергнут ракетному обстрелу. Он заявил, что Израилю предстоит "длительное сражение".

Визит Нетаньяху в Сдерот состоялся на следующий день после того, как неофициальное прекращение огня прекратилось. Интенсивные боевые действия с ХАМАС в Газе, которые угрожали превратиться в тотальную войну, продолжались почти сутки. Израиль нанес ответные удары по целям ХАМАСа, совершив самую массивную бомбардировку со времени войны 2014 года.

Двое палестинских подростков были убиты при авиаударе в городе Газа, а четверо израильтян были ранены из ракеты, которая попала в жилой дом в Сдероте. Нетаньяху посетил местный детский сад и пообещал, что Израиль положит конец ракетному обстрелу и боевой кампании в Газе, в ходе которой отправляются зажигательные воздушные змеи и воздушные шары, что приводит к пожарам, наносящим ущерб израильским фермам и заповедникам.