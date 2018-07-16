Booking больше не позволяет туристам бронировать жилье в Крыму

Booking.com исключил возможность бронирования объектов размещения для отдыха в аннексированном Крыму.

"К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", – сообщает сервис на попытку зарезервировать номер отеля, хостел или квартиру в любой точке полуострова. При этом бизнес-туристы все еще могут забронировать жилье.

Владелица одного из хостелов в Судаке на своей странице в Facebook опубликовала официальный ответ от сервиса на ее запрос. "Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и применимые законы, действующие на территории, где она работает, – говорится в ответе. – Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму".

В декабре 2016 года прокуратура АР Крым открыла уголовное производство в отношении сайта Booking.com за "торговлю краденым". В частности отмечалось, что сервис "проводит операции и продает проживания в санаториях и гостиницах Крыма, украденных у Украины".

В мае 2017 года Booking.com обозначил Крым как часть Украины.