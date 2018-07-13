Суд в Крыму приговорил "диверсанта" Панова к 8 годам колонии

Суд в аннексированном Россией Крыму в пятницу приговорил к восьми годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Панова, которого ФСБ обвинила в подготовке терактов. Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

Прокуратура запросила для обвиняемого десять с половиной лет. Сам он вину отрицает.

Евгений Панов был задержан ФСБ в августе 2016 года. Тогда российские спецслужбы заявили о предотвращении в Крыму терактов против инфраструктуры полуострова.

По версии следствия, нападения планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины. Панова назвали членом диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной на территорию Крыма.

В феврале этого года суд приговорил одного из участников предполагаемой "диверсионной группы" Андрея Захтея к шести с половиной годам колонии строгого режима. Ранее и Панов, и Захтей неоднократно заявляли о примененных к ним пытках.